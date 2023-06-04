В РДК заявили, что губернатор не пришел на встречу, а пленных передадут Украине
Русский Добровольческий Корпус заявил, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не явился на предлагаемую ему встречу, чтобы забрать российских пленных, поэтому их передадут Украине в обменный фонд.
Источник: командир РДК Денис Никитин в видеообращении, опубликованном на каналах РДК и легиона "Свобода России" в Telegram
Прямая речь: "Я только что вернулся из Новой Таволжанки. Как мы и ожидали, господин Гладков не нашел в себе мужества обменять свое драгоценное время на жизнь и свободу, как он успел выразиться, "наших пацанов". Вот те самые "ваши пацаны", которых господин Гладков "убил" нашими руками в своем видео. Как вы успели заметить, за время моего отсутствия "ваших пацанов" в нашем плену стало гораздо больше.
В отличии от Гладкова, Пригожин как раз нашел в себе смелость и был готов пойти на наши условия. Вы, господин Гладков, условия нам больше не диктуете. Раз губернатор не контролирует ситуацию в регионе, не знает, сколько пленных ваших пацанов в нашем плену, мы будем общаться с теми, кто принимает решения в Москве".
Детали: Никитин отметил, что судьбу пленных российских военных в РДК уже решили: "Они будут переданы украинской стороне для процедуры обмена".
Что предшествовало: После того, как Никитин предложил Гладкову встретиться и обменять разговор с ним на российских пленных, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин написал: "Денис, если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам".
Предыстория:
- "Русский добровольческий корпус" в воскресенье заявил, что хочет встречи с губернатором Белгородской области и предлагает обменять на разговор с ним российских пленных. Они предложили встретиться в храме в Новой Таволжанке.
- Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в Новой Таволжанке, где ему предлагали встретиться представители РДК, идет бой, а он якобы готов ко встрече в Шебекино, если российские пленные живы. При этом он выразил мнение, что пленных, скорее всего, уже убили.
- После этого в Минобороны России заявили, что пресекли попытку украинской ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области.