Украина не будет использовать F-16 в контрнаступлении летом – Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что во время ожидаемого контрнаступления летом Украина не будет использовать истребители F-16, но самолеты могут разместить осенью или зимой.
Источник: Резников в интервью NHK
Дословно: На вопрос об истребителях F-16, Резников ответил, что они не изменят ситуацию этим летом.
Резников сказал, что для подготовки украинских летчиков потребуется время, а Украине придется также договориться со своими партнерами об обеспечении инженеров и технического персонала, которые смогут заниматься техобслуживанием и ремонтом этих самолетов.
По его словам, Украина будет готова разместить F-16 осенью или зимой.
Сейчас некоторые страны Запада занимаются подготовкой или предложили подготовить украинских летчиков для пилотирования этих истребителей.
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Что этому предшествовало:
- Ранее в Пентагоне заявили, что не будут возражать против передачи Украине американских истребителей F-16 третьими странами.
- Премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились способствовать созданию международной коалиции по усилению противовоздушной обороны Украины.
- Администрация Джо Байдена проинформировала европейских союзников, что США позволят им передавать Украине американские истребители F-16.
- В Минобороны сообщили, что для освобождения Украины от российских оккупантов необходимо 48 истребителей F-16.