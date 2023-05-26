Украине нужно 48 самолетов F-16 для освобождения своих территорий – Минобороны

Для освобождения Украины от российских оккупантов необходимо 48 истребителей F-16.

Источник: Министерство обороны Украины в Twitter

Дословно: "4 эскадрильи F-16 (48 самолетов) - это именно то, что нам нужно для освобождения страны от агрессора".

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Что этому предшествовало: