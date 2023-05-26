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Украине нужно 48 самолетов F-16 для освобождения своих территорий – Минобороны

Татьяна ЛозовенкоПятница, 26 мая 2023, 13:38
Украине нужно 48 самолетов F-16 для освобождения своих территорий – Минобороны
F-16, ФОТО GETTY IMAGES

Для освобождения Украины от российских оккупантов необходимо 48 истребителей F-16.

Источник: Министерство обороны Украины в Twitter

Дословно: "4 эскадрильи F-16 (48 самолетов) - это именно то, что нам нужно для освобождения страны от агрессора".

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Что этому предшествовало:

  • Ранее в Пентагоне заявили, что не будут возражать против передачи Украине американских истребителей F-16 третьими странами.
  • Премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились способствовать созданию международной коалиции по усилению противовоздушной обороны Украины.
  • Администрация Джо Байдена проинформировала европейских союзников, что США позволят им передавать Украине американские истребители F-16.

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Темы: Минобороныистребителидеоккупация
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