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Гибель двух курсантов на Харьковщине: следствие говорит, что взорвался снаряд к "Пиону"

Александр ШумилинПонедельник, 5 июня 2023, 18:21
Гибель двух курсантов на Харьковщине: следствие говорит, что взорвался снаряд к Пиону
Фото Болвинова

31 мая в учебном корпусе Межрегионального центра гуманитарного разминирования на Харьковщине двое курсантов-спасателей погибли в результате взрыва артснаряда к САУ "Пион".

Сообщение: сообщение начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова

Прямая речь: "Взрыв в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования прогремел 31 первого мая. Все произошло прямо в учебном корпусе - двое молодых курсантов Университета гражданской защиты, к сожалению, погибли.

Наши следователи, криминалисты и взрывотехники уже работали на месте происшествия, собрали вещественные доказательства, в частности обломки - предварительно взорвался артснаряд к САУ "Пион".

Детали: Следователи устанавливают, откуда на втором этаже учебного здания взялся боевой снаряд и лиц причастных к этой трагедии.

Предыстория:

  • 1 июня стало Харьковская областная прокуратура сообщила, что в одном из учебных подразделений ГСЧС взорвалось неустановленное взрывное устройство, в результате чего погибли 2 третьекурсника Университета гражданской защиты. Взрыв произошел 31 мая.
  • После этого четырех должностных лиц харьковского Национального университета гражданской защиты отстранили на время расследования.

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Темы: Харьковчрезвычайное происшествие
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