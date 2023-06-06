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Подрыв ГЭС ужасен, город подтапливает − мэр Новой Каховки

Ирина Балачук, Ольга КириленкоВторник, 6 июня 2023, 09:42
Подрыв ГЭС ужасен, город подтапливает − мэр Новой Каховки
Приблизительные места затоплений в Новой Каховке, по словам мэра по состоянию на 6:30 утра (обозначены синим). Скриншот с google.maps

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС город подтапливает.

Источник: Коваленко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Коваленко: "Подрыв ужасный, потому что он коснулся не только проезжей части, дамбы, к сожалению, подорвана сама Каховская ГЭС, то есть машинный зал. Разрушения носят техногенный характер − объем воды достаточно большой на данный момент падает".

Детали: Мэр имеет информацию по состоянию на 6:30 утра. По его словам, на то время уже были подтоплены зоопарк "Сказочная дубрава", летний театр, вода подошла к памятнику Шевченко, затоплены кафе, детская площадка в городе.

Также затоплены лодочная станция, яхт-клуб, подошла вода и к Днепровскому проспекту.

По словам Коваленко, сейчас трудно получить информацию из города, потому что есть перебои с интернетом. Он считает, что это россияне начали глушить сигнал, чтобы люди оставались в информационном вакууме.

О подрыве дамбы местные жители начали писать с 5 утра. В то же время пока нет информации, был ли взрыв один или их было несколько. 

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Мэр также добавил, что последние месяцы Каховская ГЭС не производила электроэнергию.

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Предыстория:

  • Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
  • По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.
  • Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.
  • В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
  • Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Темы: Каховская ГЭСвойнаХерсонская область
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