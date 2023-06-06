Подрыв ГЭС ужасен, город подтапливает − мэр Новой Каховки

Приблизительные места затоплений в Новой Каховке, по словам мэра по состоянию на 6:30 утра (обозначены синим). Скриншот с google.maps

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС город подтапливает.

Источник: Коваленко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Коваленко: "Подрыв ужасный, потому что он коснулся не только проезжей части, дамбы, к сожалению, подорвана сама Каховская ГЭС, то есть машинный зал. Разрушения носят техногенный характер − объем воды достаточно большой на данный момент падает".

Детали: Мэр имеет информацию по состоянию на 6:30 утра. По его словам, на то время уже были подтоплены зоопарк "Сказочная дубрава", летний театр, вода подошла к памятнику Шевченко, затоплены кафе, детская площадка в городе.

Также затоплены лодочная станция, яхт-клуб, подошла вода и к Днепровскому проспекту.

По словам Коваленко, сейчас трудно получить информацию из города, потому что есть перебои с интернетом. Он считает, что это россияне начали глушить сигнал, чтобы люди оставались в информационном вакууме.

О подрыве дамбы местные жители начали писать с 5 утра. В то же время пока нет информации, был ли взрыв один или их было несколько.

ВИДЕО ДНЯ

Мэр также добавил, что последние месяцы Каховская ГЭС не производила электроэнергию.

Читайте также: Юг в воде. Какими будут последствия подрыва плотины Каховской ГЭС (кратко)

Предыстория: