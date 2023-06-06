Подрыв ГЭС ужасен, город подтапливает − мэр Новой Каховки
Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС город подтапливает.
Источник: Коваленко в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Коваленко: "Подрыв ужасный, потому что он коснулся не только проезжей части, дамбы, к сожалению, подорвана сама Каховская ГЭС, то есть машинный зал. Разрушения носят техногенный характер − объем воды достаточно большой на данный момент падает".
Детали: Мэр имеет информацию по состоянию на 6:30 утра. По его словам, на то время уже были подтоплены зоопарк "Сказочная дубрава", летний театр, вода подошла к памятнику Шевченко, затоплены кафе, детская площадка в городе.
Также затоплены лодочная станция, яхт-клуб, подошла вода и к Днепровскому проспекту.
По словам Коваленко, сейчас трудно получить информацию из города, потому что есть перебои с интернетом. Он считает, что это россияне начали глушить сигнал, чтобы люди оставались в информационном вакууме.
О подрыве дамбы местные жители начали писать с 5 утра. В то же время пока нет информации, был ли взрыв один или их было несколько.
Мэр также добавил, что последние месяцы Каховская ГЭС не производила электроэнергию.
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Предыстория:
- Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
- По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.
- Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.
- В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
- Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.