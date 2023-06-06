Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГУР: Подрыв Каховской ГЭС усиливает угрозу ядерной катастрофы

Станислав ПогориловВторник, 6 июня 2023, 11:25
ГУР: Подрыв Каховской ГЭС усиливает угрозу ядерной катастрофы
Фото: Maxar, Энергоатом

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС - это акт экоцида и очевидное военное преступление, которое усиливает угрозу ядерной катастрофы.

Источник: комментарий ГУР

Дословно: "Оккупанты в панике взорвали плотину Каховского водохранилища - это очевидный теракт и военное преступление, которое станет доказательством в международном трибунале".

Детали: В ГУР подчеркнули, что теракт россиян создал смертельную опасность для украинских граждан в населенных пунктах по обоим берегам Днепра ниже Каховского водохранилища.

"Это безоговорочный акт экоцида и очевидное военное преступление, влияние которого выходит далеко за пределы Украины и затрагивает экосистему всего Черноморского региона", - подчеркнули в разведке.

В ведомстве также отметили, что подрыв Каховской ГЭС усиливает угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Днепре.

В ГУР считают, что подрыв ГЭС является признаком паники россиян и попыткой осложнить действия украинских военных.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Юг в воде. Какими будут последствия подрыва плотины Каховской ГЭС (кратко)

Предыстория:

  • Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
  • По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.
  • Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.
  • В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
  • Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что у российских захватчиков не выдержали нервы ждать контрнаступления вооруженных сил, поэтому они взорвали Каховскую ГЭС, надеясь его остановить.

Темы: Каховская ГЭСвзрыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
Каховская ГЭС
ВСУ: Подрыв ГЭС не остановит контрнаступление
Ким о подрыве Каховской ГЭС: Николаевщина готова, а в оккупированном Крыму не будет воды
Уже затоплены 8 населенных пунктов и часть Херсона, продолжается эвакуация − ОВА
Последние новости
23:44
Новый президент Латвии: преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
23:35
Как воспитывать ребенка одному – советы психологов
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
21:58
фотоРоссияне ударили по городу в Донецкой области: есть погибший и раненые
Все новости...
Реклама: