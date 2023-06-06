ГУР: Подрыв Каховской ГЭС усиливает угрозу ядерной катастрофы

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС - это акт экоцида и очевидное военное преступление, которое усиливает угрозу ядерной катастрофы.

Источник: комментарий ГУР

Дословно: "Оккупанты в панике взорвали плотину Каховского водохранилища - это очевидный теракт и военное преступление, которое станет доказательством в международном трибунале".

Реклама:

Детали: В ГУР подчеркнули, что теракт россиян создал смертельную опасность для украинских граждан в населенных пунктах по обоим берегам Днепра ниже Каховского водохранилища.

"Это безоговорочный акт экоцида и очевидное военное преступление, влияние которого выходит далеко за пределы Украины и затрагивает экосистему всего Черноморского региона", - подчеркнули в разведке.

В ведомстве также отметили, что подрыв Каховской ГЭС усиливает угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Днепре.

ВИДЕО ДНЯ

В ГУР считают, что подрыв ГЭС является признаком паники россиян и попыткой осложнить действия украинских военных.

Читайте также: Юг в воде. Какими будут последствия подрыва плотины Каховской ГЭС (кратко)

Предыстория: