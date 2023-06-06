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ГУР: Подрыв Каховской ГЭС усиливает угрозу ядерной катастрофы

Станислав ПогориловВторник, 6 июня 2023, 11:25
ГУР: Подрыв Каховской ГЭС усиливает угрозу ядерной катастрофы
Фото: Maxar, Энергоатом

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС - это акт экоцида и очевидное военное преступление, которое усиливает угрозу ядерной катастрофы.

Источник: комментарий ГУР

Дословно: "Оккупанты в панике взорвали плотину Каховского водохранилища - это очевидный теракт и военное преступление, которое станет доказательством в международном трибунале".

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Детали: В ГУР подчеркнули, что теракт россиян создал смертельную опасность для украинских граждан в населенных пунктах по обоим берегам Днепра ниже Каховского водохранилища.

"Это безоговорочный акт экоцида и очевидное военное преступление, влияние которого выходит далеко за пределы Украины и затрагивает экосистему всего Черноморского региона", - подчеркнули в разведке.

В ведомстве также отметили, что подрыв Каховской ГЭС усиливает угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Днепре.

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В ГУР считают, что подрыв ГЭС является признаком паники россиян и попыткой осложнить действия украинских военных.

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Предыстория:

  • Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
  • По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.
  • Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.
  • В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
  • Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что у российских захватчиков не выдержали нервы ждать контрнаступления вооруженных сил, поэтому они взорвали Каховскую ГЭС, надеясь его остановить.

Темы: Каховская ГЭСвзрыввойна
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