Сырский: Враг теряет позиции под Бахмутом
Среда, 7 июня 2023, 09:42
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что защитники на бахмутском направлении продолжают движение вперед по флангам.
Источник: Сырский в Telegram
Прямая речь Сырского: "Бахмутское направление. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом".
Детали: В подтверждение своих слов командующий обнародовал видео боевой работы 3 ОШБр.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що захисники на бахмутському напрямку продовжують рух вперед по флангах. На оприлюдненому відео бойова робота 3 ОШБр. pic.twitter.com/nuuK05cgNQ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 7, 2023
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 5 июня в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении украинская армия движется широким фронтом и имеет успех.
- Президент Владимир Зеленский, благодаря 3-ей ошб и 57-й омб, намекнул, что украинские защитники продвинулись вперед на Бахмутском направлении.