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Сырский: Враг теряет позиции под Бахмутом

Станислав ПогориловСреда, 7 июня 2023, 09:42
Сырский: Враг теряет позиции под Бахмутом
Александр Сырский, фото: Генштаб

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что защитники на бахмутском направлении продолжают движение вперед по флангам.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Бахмутское направление. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом".

Детали: В подтверждение своих слов командующий обнародовал видео боевой работы 3 ОШБр.

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 июня в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении украинская армия движется широким фронтом и имеет успех.
  • Президент Владимир Зеленский, благодаря 3-ей ошб и 57-й омб, намекнул, что украинские защитники продвинулись вперед на Бахмутском направлении.

Темы: БахмутвойнаУкраинаРосcия
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