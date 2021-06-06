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Ребров стал тренером клуба из ОАЭ

Воскресенье, 6 июня 2021, 22:40
Ребров стал тренером клуба из ОАЭ
ФОТО SPORT.24TV.UA

ФК Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов объявил о назначении украинского футболиста Сергея Реброва на пост нового тренера клуба.

Источник: Football.ua

Детали: Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт.

На посту тренера Аль-Айна Ребров сменил португальца Педру Эмануэла.

В минувшем сезоне команда неудачно выступила в чемпионате ОАЭ, заняв шестое место из 14 команд.

Аль-Айн — рекордсмен ОАЭ по количеству выигранных чемпионств (13). Также команда семь раз выигрывала Кубок страны и пять раз Суперкубок.

Что предшествовало: 4 июня венгерский футбольный клуб "Ференцварош" сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Сергеем Ребровым.

Ранее Ребров рассказывал о недоразумении с руководством "Ференцвароша" и своей отставке с поста главного тренера, а СМИ писали, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера английского "Тоттенхэма".

В мае 2020 года была информация, что Ребров попал в сферу интересов турецкого клуба "Фенербахче", а в июле он отказался возглавить киевское "Динамо".

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Темы: футбол
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