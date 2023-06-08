Воины 3-й штурмовой отбросили оккупантов возле Бахмута на 1,2 км вглубь фронта
Вокруг Бахмута защитники 3-й штурмовой бригады за последние сутки отбросили врага с территорий объемом 1.8 км вдоль фронтовой линии, и на 1.2 км в глубину фронта.
Источник: Третья отдельная штурмовая бригада
Дословно: "За последние сутки Третья штурмовая бригада отбросила врага с территорий объемом 1.8 км вдоль фронтовой линии, и на 1.2 км в глубину фронта.
В результате наступательных действий 2-го штурмового батальона, значительные потери понесли подразделения 57-й бригады РФ и отряды тюремщиков "шторм z": около 30 "двухсотых"; и 40 "трехсотых" россиян".
Детали: Также украинские бойцы ликвидировали склады с российским БК, технику, в частности ББМ, танки и артиллерию противника.
Военные отмечают, что силы врага почти полностью отбросили за канал, где еще недавно были расположены позиции оккупантов.
Что этому предшествовало:
- 5 июня в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении украинская армия движется широким фронтом и имеет успех.
- Президент Владимир Зеленский, благодаря 3-ей ошб и 57-й омб, намекнул, что украинские защитники продвинулись вперед на Бахмутском направлении.