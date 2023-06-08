В США подтверждают успехи Украины в районе Бахмута, но говорят и о потерях – CNN

Украинские войска встретили большее, чем ожидалось, сопротивление со стороны российских войск при попытке прорыва линии обороны России в районе Бахмута в последние дни, но достигли первых успехов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", телеканалу CNN сообщили два американских чиновника.

По данным американской стороны, украинским войскам удалось вытеснить часть российских сил на востоке в районе Бахмута. Однако россияне, вооруженные противотанковыми ракетами, гранатометами и минометами, оказывают "жесткое сопротивление".

Российские силы вкопались в оборонительные линии, которые в некоторых местах имеют глубину в несколько слоев и усеяны минными полями, что, по словам собеседников CNN, "нанесло значительный ущерб украинской бронетехнике".

Один из американских чиновников назвал потери "значительными", уточнив, что речь идет, в частности, о бронетранспортерах MRAP, которые США предоставили Украине.

то же время собеседники CNN говорят, что последние потери украинских сил не повлияют на более масштабное запланированное украинское контрнаступление.

"Американские и западные чиновников давно ожидали, что контрнаступление займет много времени и поставит украинский персонал и технику, в том числе и системы, поставляемые Западом, под большой риск", – указывает телеканал.

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В четверг Третья штурмовая бригада сообщила, что вокруг Бахмута за последние сутки они отбросили российские силы с территорий в 1,8 километра вдоль фронтовой линии и на 1,2 километра в глубину фронта.

Кроме того, украинские источники заявили в интервью западным СМИ, что Украина в четверг начала долгожданное контрнаступление против России.