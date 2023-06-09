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В Донецкой области очень жестокие бои, но есть результат – президент

Елена РощинаПятница, 9 июня 2023, 00:40
В Донецкой области очень жестокие бои, но есть результат – президент
Комаренко, Сырский, Тарнавский и Зеленский, фото из соцсетей президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Донецкой области идут ожесточенные бои, он постоянно находится в коммуникации с военными командующими. 

Источник: глава государства в вечернем обращении к украинцам за 8 июня

Прямая речь: "Безопасность. Постоянно в коммуникации с нашими военными. Командующие – "Хортица", "Таврия", все, кто вовлечен на наиболее горячих направлениях.

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Донетчина – очень жестокие бои. Но есть результат, и я благодарен всем, кто обеспечивает этот результат! 

Бахмут – молодцы. Шаг за шагом. Спасибо каждому нашему воину! 

Авдеевка, Марьинка, весь восток...

ВИДЕО ДНЯ

Ситуация на юге, ситуация после подрыва россиянами дамбы нашей родной Каховки – видим каждую деталь. Но озвучивать – не сегодня".

Детали: Перед тем президент написал в соцсетях о "важной встрече" с командующим Сухопутных войск генерал-полковником Александром Сырским, командующим оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александром Тарнавским и начальником оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александром Комаренко.

Подробностей этой встречи, состоявшейся 8 июня, он не предоставил.

Напомним: 8 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направления продолжаются "тяжелые бои за каждый квадратный метр".

Западные СМИ со ссылкой на неназванных украинских чиновников сообщили, что Украина начала долгожданное контрнаступление против России на своей территории. За несколько дней до этого предположение о начале контрнаступления сделали американские чиновники.

Темы: ЗеленскийДонецкая областьвойна
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