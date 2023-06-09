Путин заметил начало украинского наступления

Президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось.

Источник: заявление Путина, которое цитирует российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Прямая речь: "Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. Об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии".

Детали: Путин тут же заявил, что "ни на одном участке боевых действий украинские войска не достигли поставленных целей".

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