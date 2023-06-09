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Путин заметил начало украинского наступления

"Украинская правда"Пятница, 9 июня 2023, 18:04
Путин заметил начало украинского наступления
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось.

Источник: заявление Путина, которое цитирует российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Прямая речь: "Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. Об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии".

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Детали: Путин тут же заявил, что "ни на одном участке боевых действий украинские войска не достигли поставленных целей".

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Темы: Путинвойна
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