Путин заметил начало украинского наступления
Пятница, 9 июня 2023, 18:04
Президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось.
Источник: заявление Путина, которое цитирует российское пропагандистское агентство "РИА Новости"
Прямая речь: "Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. Об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии".
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Детали: Путин тут же заявил, что "ни на одном участке боевых действий украинские войска не достигли поставленных целей".
Предыстория:
- Ранее ряд западных СМИ сообщили, ссылаясь на источники, что Украина начала долгожданное контрнаступление против России.
- В Минобороны Украины отмечали, что о контрнаступлении Сил обороны Украины не будут объявлять публично.
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