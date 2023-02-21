Путин: Это они развязали войну, а мы использовали силу, чтобы ее остановить

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что это Украина, которую якобы подчинил себе Запад, начала войну против России и что Кремль начал использовать силу, ожидая ударов по оккупированным им "историческим землям" РФ.

Источник: Владимир Путин в обращении к депутатам Федерального собрания, сенаторам, депутатам Госдумы РФ 21 февраля

Прямая речь: "С этим посланием выступаю в сложное, рубежное для нашей страны время. В период кардинальных, необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа.

Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции.

И мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи".

Детали: Путин заявил, что Донбасс с 2014 года "отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке", а также "верил и ждал, что Россия придет на помощь".

Российский диктатор уверяет своих граждан, что делал "все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами", вел переговоры о мирном выходе из конфликта, но за спиной РФ "готовился совсем другой сценарий", а заверения западных лидеров о стремлению к миру якобы обернулось "подлогом" и "жесткой ложью".

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По его словам, Запад "натаскивал" украинских офицеров, поставлял оружие и еще до вторжения РФ вел переговоры о поставках Киеву систем ППО, боевых самолетов и другой тяжелой техники. Путин не устает повторять, что Киев хотел получить "ядерное оружие".

Президент РФ продолжает утверждать, что США и НАТО разворачивали у границ РФ свои армейские базы и "секретные биолаборатории", в ходе маневров "осваивали театр будущих военных действий готовили порабощенную ими Украину к большой войне".

Путин заявил, что "когда Россия искренне стремилась к мирному решению, они (западные лидеры – ред.) играли на жизни людей краплеными картами".

По его словам, "так же бессовестно, двулично они вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Ливию, Сирию". Путин считает, что на Западе "привыкли, что им все позволено, привыкли плевать на весь мир".

Он утверждает, что в современном мире "не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные", что должно быть "честное партнерство, которое отрицает любую исключительность, тем более агрессивную".

Прямая речь: "В декабре 2021 года мы официально направили США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности. Но по все ключевым, принципиальным для нас позициям получили по сути дела прямой отказ. Тогда окончательно стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана и останавливаться они уже не собираются.

Угроза нарастала, причем с каждым днем. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной карательной акции на Донбассе, против которого Киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты… В 2015 году они вновь предприняли попытку прямой атаки на Донбасс, при этом продолжая блокаду, обстрелы, террор в отношении мирных граждан…

Это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить.

Те, кто планировали новую атаку на Донецк и Луганск четко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую. Раскрылись".

Детали: По утверждению Путина, РФ защищает жизнь людей и "свой дом", а цели Запада – "безграничная власть".

Российский диктатор умолчал, что сам хочет именно этого: иметь безграничную власти и диктовать миру свои условия.

Путин также заявил, что "победить Россию на поле боя невозможно" и что чем более дальнобойные системы будет получать Украина, тем дальше РФ будет "отодвигать угрозу".

Напомним: Россия десятилетиями вела информационную и пропагандистскую работу на территориях, которые относила к сфере своего интереса. В феврале 2014 года РФ начала аннексию Крыма, весной того же года – оккупацию Донецкой и Луганской областей.

Разрешение на ввод российских войск на территорию Крыма Путин официально получил 1 марта 2014 года.

После 8 лет гибридной войны 21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР", а 24 февраля начал полномасштабное вторжение в Украину.

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