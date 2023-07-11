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Воздушные силы уничтожили 26 "Шахедов" и российский вертолет

Ирина БалачукВторник, 11 июля 2023, 08:19
Воздушные силы уничтожили 26 Шахедов и российский вертолет
Инфографика из Telegram Воздушных сил

Ночью 11 июля российские захватчики запустили по Украине 28 дронов-камикадзе "Шахед", 26 из них Воздушные силы смогли сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, Командование Объединенных Сил ВС Украины в Facebook

Дословно ВС ВСУ: "В ночь на 11 июля российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск) ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Всего в ударе было задействовано 28 дронов-камикадзе... Уничтожено 26 ударных БпЛА и один разведывательный беспилотник типа "Zala"".

Детали: Позже Командование Объединенных Сил ВС Украины опубликовало видео, как работают мобильные группы, которые сбивают вражеские воздушные цели.

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Кроме того, 10 июля Воздушные силы уничтожили вражеский вертолет (тип уточняется), три ударных БпЛА типа "Ланцет" и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.

За прошедшие и эти сутки авиация Воздушных сил нанесла по вражеским позициям более 20 групповых авиационных ударов.

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Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникиавиа
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