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Воздушные силы уничтожили 26 "Шахедов" и российский вертолет

Ирина БалачукВторник, 11 июля 2023, 08:19
Воздушные силы уничтожили 26 Шахедов и российский вертолет
Инфографика из Telegram Воздушных сил

Ночью 11 июля российские захватчики запустили по Украине 28 дронов-камикадзе "Шахед", 26 из них Воздушные силы смогли сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, Командование Объединенных Сил ВС Украины в Facebook

Дословно ВС ВСУ: "В ночь на 11 июля российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск) ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Всего в ударе было задействовано 28 дронов-камикадзе... Уничтожено 26 ударных БпЛА и один разведывательный беспилотник типа "Zala"".

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Детали: Позже Командование Объединенных Сил ВС Украины опубликовало видео, как работают мобильные группы, которые сбивают вражеские воздушные цели.

Кроме того, 10 июля Воздушные силы уничтожили вражеский вертолет (тип уточняется), три ударных БпЛА типа "Ланцет" и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.

ВИДЕО ДНЯ

За прошедшие и эти сутки авиация Воздушных сил нанесла по вражеским позициям более 20 групповых авиационных ударов.

Предыстория:

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникиавиа
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