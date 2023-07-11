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В ВСУ показали, как защитник с одного выстрела уничтожил вражеский дрон "Герань-2"

Алена МазуренкоВторник, 11 июля 2023, 16:40
В ВСУ показали, как защитник с одного выстрела уничтожил вражеский дрон Герань-2
скриншот

Украинский защитник 11 июля в Киевской области сбил с одного выстрела вражеский беспилотник "Герань-2".

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Дословно: "11.07.2023 военнослужащий 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада Лавроненко Александр с одного выстрела сбил беспилотный летальный аппарат "Герань-2" с ПЗРК "STINGER" в Киевской области".

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Темы: войнабеспилотники
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