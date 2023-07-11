В ВСУ показали, как защитник с одного выстрела уничтожил вражеский дрон "Герань-2"
Вторник, 11 июля 2023, 16:40
Украинский защитник 11 июля в Киевской области сбил с одного выстрела вражеский беспилотник "Герань-2".
Источник: Сухопутные войска ВСУ
Дословно: "11.07.2023 военнослужащий 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада Лавроненко Александр с одного выстрела сбил беспилотный летальный аппарат "Герань-2" с ПЗРК "STINGER" в Киевской области".
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Напомним:
- Ночью 11 июля российские захватчики запустили по Украине 28 дронов-камикадзе "Шахед", 26 из них Воздушные силы смогли сбить.
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