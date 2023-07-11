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У ЗСУ показали, як захисник з одного пострілу знищив ворожий дрон "Герань-2"

Альона Мазуренко Вівторок, 11 липня 2023, 16:40
У ЗСУ показали, як захисник з одного пострілу знищив ворожий дрон Герань-2
скриншот

Український захисник 11 липня у Київській області збив з одного пострілу ворожий безпілотник "Герань-2".

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ 

Дослівно: "11.07.2023 військовослужбовець 60 окрема механізована Інгулецька бригада Лавроненко Олександр з одного пострілу збив безпілотний летальний апарт "Герань-2" з ПЗРК "STINGER" в Київській області".

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Теми: війнабезпілотники
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