У ЗСУ показали, як захисник з одного пострілу знищив ворожий дрон "Герань-2"

Український захисник 11 липня у Київській області збив з одного пострілу ворожий безпілотник "Герань-2".

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Дослівно: "11.07.2023 військовослужбовець 60 окрема механізована Інгулецька бригада Лавроненко Олександр з одного пострілу збив безпілотний летальний апарт "Герань-2" з ПЗРК "STINGER" в Київській області".

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Нагадаємо:

Уночі 11 липня російські загарбники запустили по Україні 28 дронів-камікадзе "Шахед", 26 з них Повітряні сили змогли збити.