У ЗСУ показали, як захисник з одного пострілу знищив ворожий дрон "Герань-2"
Вівторок, 11 липня 2023, 16:40
Український захисник 11 липня у Київській області збив з одного пострілу ворожий безпілотник "Герань-2".
Джерело: Сухопутні війська ЗСУ
Дослівно: "11.07.2023 військовослужбовець 60 окрема механізована Інгулецька бригада Лавроненко Олександр з одного пострілу збив безпілотний летальний апарт "Герань-2" з ПЗРК "STINGER" в Київській області".
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Нагадаємо:
- Уночі 11 липня російські загарбники запустили по Україні 28 дронів-камікадзе "Шахед", 26 з них Повітряні сили змогли збити.
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