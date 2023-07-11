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Премьер Эстонии о решении НАТО: Это столько, сколько мы сейчас можем предложить Украине

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 22:37
Премьер Эстонии о решении НАТО: Это столько, сколько мы сейчас можем предложить Украине
Кая Каллас, фото: Getty Images

Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что понимает разочарование украинской стороны решениями Вильнюсского саммита НАТО, но подчеркнула, что к этой теме в Альянсе относятся "очень серьезно".

Как пишет "Европейская правда", слова Каллас во время общения с журналистами цитирует эстонский вещатель ERR.

Премьер Эстонии отметила, что споры относительно формулировок декларации саммита НАТО в Вильнюсе показывают, "что и наши большие союзники тоже очень серьезно относятся к этим словам, что это не просто слова, а что им также придется превратить эти слова в дела".

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"Что мы можем сделать для того, чтобы положить конец этой войне, так это поддерживать Украину, чтобы она смогла организовать свою собственную оборону, чтобы она действительно вытеснила россиян на их территорию – это то, что мы можем сделать", – добавила она.

По ее словам, для Эстонии важно, что итоговый документ саммита содержит слово "приглашение" и в нем четко прописано слово "путь" – практические шаги, практическая дорожная карта для Украины, как стать членом Альянса.

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Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

Смотрите также объяснение "ЕвроПравды" из Вильнюса.

ходясь в НАТО. Но это столько, сколько мы можем предложить сейчас", – добавила она.

Каллас объяснила, что Украина не могла бы сейчас стать членом Альянса из-за его боязни вступить в войну с Россией.

Темы: НАТОУкраинаЭстония
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