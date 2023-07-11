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Прем’єрка Естонії про рішення НАТО: Це стільки, скільки ми зараз можемо запропонувати Україні

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 22:37
Прем’єрка Естонії про рішення НАТО: Це стільки, скільки ми зараз можемо запропонувати Україні
Кая Каллас, фото: Getty Images

Естонська прем’єр-міністерка Кая Каллас заявила, що розуміє розчарування української сторони рішеннями Вільнюського саміту НАТО, але підкреслила, що до цієї теми в Альянсі ставляться "дуже серйозно".

Як пише "Європейська правда", слова Каллас під час спілкування із журналістами цитує естонський мовник ERR.

Прем’єрка Естонії зазначила, що суперечки щодо формулювань декларації саміту НАТО у Вільнюсі показують, "що і наші великі союзники теж дуже серйозно ставляться до цих слів, що це не просто слова, а що їм також доведеться перетворити ці слова на справи".

"Звичайно, я також розумію фрустрацію президента Зеленського, тому що він теж хоче жити спокійно, як живемо спокійно ми, перебуваючи в НАТО. Але це стільки, скільки ми можемо запропонувати наразі", – додала вона.

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Каллас пояснила, що Україна не могла б зараз стати членом Альянсу через його острах вступити у війну з Росією.

"Що ми можемо зробити для того, щоб покласти край цій війні, то це підтримувати Україну, щоб вона змогла організувати свою власну оборону, щоб вона справді витіснила росіян на їхню територію – це те, що ми можемо зробити", – додала вона.

За її словами, для Естонії важливо, що підсумковий документ саміту містить слово "запрошення" і в ньому чітко прописано слово "шлях" – практичні кроки, практична дорожня карта для України, як стати членом Альянсу.

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Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

Дивіться також пояснення "ЄвроПравди" з Вільнюса.

Теми: НАТОУкраїнаЕстонія
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