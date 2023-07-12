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Эрдоган объяснил, почему, несмотря на позицию РФ, отдал командиров из "Азовстали" Украине

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 18:38

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверяет, что его отношения с Россией не пострадали из-за передачи командиров-защитников "Азовстали" Украине.

Источник: Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Эрдоган заверил, что договоренности о том, что военные командиры, которые защищали "Азовсталь", должны оставаться в Турции, были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией. Турция предоставила им убежище для выполнения российско-украинской договоренности.

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Прямая речь: "Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они были у нас".

По словам Эрдогана, он отдал защитников "Азовстали" только потому, что об этом попросил президент Владимир Зеленский. "Когда мы получили этот запрос – то мы отдали этих командиров", – сказал турецкий президент.

Впрочем, он не считает, что это повлияло на отношения с Россией. "Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив", – заявил он и спрогнозировал обсуждение этой темы на встрече с Путиным в сентябре.

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Напомним: Ранее посол Украины рассказал, как удалось вернуть защитников ''Азовстали'' домой.

5 командиров из "Азовстали" находились в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности президента страны Эрдогана.

Темы: ЭрдоганАзовРосcияпленные
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