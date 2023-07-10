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Турция не выдвигала никаких условий Киеву относительно возвращения командиров "Азова" − посол

Ирина БалачукПонедельник, 10 июля 2023, 12:29
Турция не выдвигала никаких условий Киеву относительно возвращения командиров Азова − посол
Встреча с "азовцами". Фото ОП

Никаких условий по поводу возвращения командиров обороны Мариуполя Турция Киеву не выдвигала, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Источник: Боднар в эфире проекта Радио Свобода "Свобода Утро"

Прямая речь посла: "На самом деле каких-либо условий, о которых мне было бы известно, относительно возвращения наших военнослужащих не было выдвинуто. Наоборот, это как раз особенность этой позиции турецкой стороны как медиатора, которая предоставляет так называемые добрые услуги для того, чтобы сам процесс продолжался. Ее роль, конечно, в этом процессе также важна. Поскольку поднимаются ее рейтинги".

Детали: Боднар также рассказал, что переговоры относительно освобождения командиров продолжались несколько месяцев. И к этому процессу был привлечен "весь дипломатический авангард".

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В частности, по его словам, и президент Владимир Зеленский поднимал этот вопрос во время предыдущих телефонных разговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Боднар считает, что в Анкаре заинтересованы в этой операции, потому что таким образом Турция усиливает свои позиции на международной арене и в коммуникации с РФ.

"Давайте не считать, что это только добрый жест в сторону Украины. Это также усиление позиций Турции в коммуникации с российской стороной", − сказал посол.

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Темы: АзовТурция
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