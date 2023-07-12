Зеленский рассказал, как не мог наговориться с Байденом

Президент Владимир Зеленский считает, что встреча с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе была "сильной и хорошей" и, если бы не протокол, продолжалась бы еще дольше.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского в Twitter

Детали: Украинский президент отметил, что встреча с Байденом продлилась минимум вдвое дольше, чем было предусмотрено протоколом.

Прямая речь: "Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше. Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой", – подчеркнул Зеленский.

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Напомним: Перед началом встречи с Зеленским Байден заявил, что с нетерпением ждет дня официального вступления Украины в НАТО.

По информации "Европейской правды", Белый дом выступает против быстрого вступления и приглашения Украины, в частности из-за того, что в команде Байдена считают необходимым оставить для Украины пространство для торговли с Россией. Мол, "а если возникнет идея обменять мир на невступление Украины в НАТО?"

Президент Владимир Зеленский считает, что условия вступления Украины в НАТО, выдвинутые членами Альянса в решении саммита, являются безопасностными. Комментируя решение НАТО о том, что приглашение к вступлению поступит только после "выполнения условий", Зеленский заверил, что у него есть свое понимание того, когда это произойдет.

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