Украине на саммите НАТО пообещали военную помощь на 1,5 млрд евро

В рамках саммита Североатлантического Альянса, проходившего на этой неделе в Вильнюсе, иностранные партнеры пообещали предоставить Украине более 1,5 миллиарда евро военной помощи, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Резникова: "Украина получит более 1,5 млрд евро военной помощи от своих международных партнеров".

Детали: Резников написал в Twitter, что встречи в Вильнюсе были очень продуктивными.

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Министр назвал семь стран, которые предложили пакеты военной помощи.

В частности, Резников упомянул Германию с новым пакетом помощи на сумму 700 млн евро, который включает 25 танков Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 системы ПВО Patriot, 5 ЗРК Bergepanzer 2, боеприпасы.

Также Резников перечислил Австралию, Норвегию, Британию, Францию, Нидерланды и Канаду.

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🚀 Ukraine will receive over €1.5 billion in military aid from its international partners.



✳️ Long-range SCALP missiles, Leopard tanks, additional Patriots, F-16 pilot training are just some of the things that can be announced publicly.



We can mention at least seven packages… — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 13, 2023

Этому предшествовало: Лидеры НАТО заявили на саммите, что Украина должна иметь возможность присоединиться к Альянсу в будущем. Они не прислали немедленного приглашения, но заверили Украину в непоколебимой поддержке, а также в новых обещаниях военной помощи.

Также в Вильнюсе были провозглашены так называемые "гарантии безопасности" – многосторонняя договоренность, которая должна "узаконить" военную помощь Украине от партнеров.