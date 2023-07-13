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Украине на саммите НАТО пообещали военную помощь на 1,5 млрд евро

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 13 июля 2023, 20:13

В рамках саммита Североатлантического Альянса, проходившего на этой неделе в Вильнюсе, иностранные партнеры пообещали предоставить Украине более 1,5 миллиарда евро военной помощи, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Резникова: "Украина получит более 1,5 млрд евро военной помощи от своих международных партнеров".

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Детали: Резников написал в Twitter, что встречи в Вильнюсе были очень продуктивными.

Министр назвал семь стран, которые предложили пакеты военной помощи. 

В частности, Резников упомянул Германию с новым пакетом помощи на сумму 700 млн евро, который включает 25 танков Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 системы ПВО Patriot, 5 ЗРК Bergepanzer 2, боеприпасы.

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Также Резников перечислил Австралию, Норвегию, Британию, Францию, Нидерланды и Канаду. 

Этому предшествовало: Лидеры НАТО заявили на саммите, что Украина должна иметь возможность присоединиться к Альянсу в будущем. Они не прислали немедленного приглашения, но заверили Украину в непоколебимой поддержке, а также в новых обещаниях военной помощи.

Также в Вильнюсе были провозглашены так называемые "гарантии безопасности" – многосторонняя договоренность, которая должна "узаконить" военную помощь Украине от партнеров.

Темы: НАТОпомощь УкраинеРезников
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