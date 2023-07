Україні на саміті НАТО пообіцяли військову допомогу на 1,5 млрд євро

У рамках саміту Північноатлантичного Альянсу, що проходив цього тижня у Вільнюсі, іноземні партнери пообіцяли надати Україні понад 1,5 мільярда євро військової допомоги, повідомив український міністр оборони Олексій Резніков.

Пряма мова Резнікова: "Україна отримає понад 1,5 млрд євро військової допомоги від своїх міжнародних партнерів".

Деталі: Резніков написав у Twitter, що зустрічі у Вільнюсі були дуже продуктивними.

Міністр загадав сім країн, які запропонували пакети військової допомоги.

Зокрема, Резніков згадав Німеччину з новим пакетом допомоги на суму 700 млн євро, який включає 25 танків Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 системи ППО Patriot, 5 ЗРК Bergepanzer 2, боєприпаси.

Також Резніков перерахував Австралію, Норвегію, Британію, Францію, Нідерланди та Канаду.

