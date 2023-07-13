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Україні на саміті НАТО пообіцяли військову допомогу на 1,5 млрд євро

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 20:13

У рамках саміту Північноатлантичного Альянсу, що проходив цього тижня у Вільнюсі, іноземні партнери пообіцяли надати Україні понад 1,5 мільярда євро військової допомоги, повідомив український міністр оборони Олексій Резніков.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Резнікова: "Україна отримає понад 1,5 млрд євро військової допомоги від своїх міжнародних партнерів".

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Деталі: Резніков написав у Twitter, що зустрічі у Вільнюсі були дуже продуктивними.

Міністр загадав сім країн, які запропонували пакети військової допомоги. 

Зокрема, Резніков згадав Німеччину з новим пакетом допомоги на суму 700 млн євро, який включає 25 танків Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 системи ППО Patriot, 5 ЗРК Bergepanzer 2, боєприпаси.

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Також Резніков перерахував Австралію, Норвегію, Британію, Францію, Нідерланди та Канаду. 

Цьому передувало: Лідери НАТО заявили на саміті, що Україна повинна мати можливість приєднатися до Альянсу в майбутньому. Вони не надіслали негайного запрошення, але запевнили Україну в непохитній підтримці, а також у нових обіцянках військової допомоги.

Також у Вільнюсі були проголошені так звані "гарантії безпеки" – багатостороння домовленість, яка має "узаконити" військову допомогу Україні від партнерів.

Теми: НАТОдопомога УкраїніРезніков
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