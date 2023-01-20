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Временным главой Нацполиции назначили Выговского

Алена МазуренкоПятница, 20 января 2023, 19:46
фото: Нацполиция

Правительство назначило временным главой Национальной полиции Ивана Выговского, который занимал должность начальника нацпола в Киеве.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Начальник главного управления Национальной полиции в городе Киеве Иван Выговский временно исполнять обязанности главы Национальной полиции.

Детали: Соответствующее решение Кабинет министров принял 20 января.

Согласно решению правительства, 18 января глава Нацполиции Игорь Клименко занял должность заместителя министра внутренних дел - главы Нацполиции и одновременно приступил к исполнению обязанностей министра внутренних дел.

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Темы: полицияМВДКабинет министров
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