Временным главой Нацполиции назначили Выговского
Пятница, 20 января 2023, 19:46
Правительство назначило временным главой Национальной полиции Ивана Выговского, который занимал должность начальника нацпола в Киеве.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Дословно: "Начальник главного управления Национальной полиции в городе Киеве Иван Выговский временно исполнять обязанности главы Национальной полиции.
Детали: Соответствующее решение Кабинет министров принял 20 января.
Согласно решению правительства, 18 января глава Нацполиции Игорь Клименко занял должность заместителя министра внутренних дел - главы Нацполиции и одновременно приступил к исполнению обязанностей министра внутренних дел.
Предыстория:
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
- В результате крушения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Информация об общем количестве погибших разнилась. Всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.
- Кабинет министров на внеочередном заседании 18 января возложил исполнение обязанностей министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.
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