Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Временным главой Нацполиции назначили Выговского

Алена МазуренкоПятница, 20 января 2023, 18:46
Временным главой Нацполиции назначили Выговского
фото: Нацполиция

Правительство назначило временным главой Национальной полиции Ивана Выговского, который занимал должность начальника нацпола в Киеве.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Начальник главного управления Национальной полиции в городе Киеве Иван Выговский временно исполнять обязанности главы Национальной полиции.

Реклама:

Детали: Соответствующее решение Кабинет министров принял 20 января.

Согласно решению правительства, 18 января глава Нацполиции Игорь Клименко занял должность заместителя министра внутренних дел - главы Нацполиции и одновременно приступил к исполнению обязанностей министра внутренних дел.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: полицияМВДКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
полиция
На Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице
Зеленский сделал "Маршала" генералом полиции
В Киеве разоблачена работница ВВК, которая получила от призывника 2 000 долларов
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: