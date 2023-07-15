Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Роман ПетренкоСуббота, 15 июля 2023, 13:38
ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак
коллаж уп

ФСБ РФ заявила, якобы предотвратили подготовку "украинскими спецслужбами" убийства российских пропагандистов Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

Источник: "РИА Новости"

Детали: ФСБ заявила, якобы в Москве и Рязанской области задержаны "неонацисты из группировки Параграф-88", которые "осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак".

Реклама:

У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

Россияне заявили в ФСБ, якобы готовили покушения "по заданию СБУ" за вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за каждое убийство.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РосcияпропагандаФСБвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Еврокомиссия готова предоставить предложения по использованию замороженных активов РФ
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: