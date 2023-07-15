ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

ФСБ РФ заявила, якобы предотвратили подготовку "украинскими спецслужбами" убийства российских пропагандистов Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

Источник: "РИА Новости"

Детали: ФСБ заявила, якобы в Москве и Рязанской области задержаны "неонацисты из группировки Параграф-88", которые "осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак".

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У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

Россияне заявили в ФСБ, якобы готовили покушения "по заданию СБУ" за вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за каждое убийство.

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