Минтранс РФ утверждает, что опоры Крымского моста целы

Министерство транспорта РФ уверяет, что опоры Крымского моста не разрушены, зато повреждено якобы только дорожное полотно на пролетах моста.

Источник: российское издание "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ

Дословно: "Минтранс РФ не подтвердил информацию о повреждении опор Крымского моста.

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Есть повреждения дорожного полотна на пролетах сооружения со стороны Крыма".

Детали: Сообщается, что сейчас продолжается обследование состояния моста.

Что этому предшествовало:

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