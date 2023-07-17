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Минтранс РФ утверждает, что опоры Крымского моста целы

"Украинская правда"Понедельник, 17 июля 2023, 07:17
Минтранс РФ утверждает, что опоры Крымского моста целы
КРЫМСКИЙ МОСТ НОЧЬЮ 17 ИЮЛЯ. ФОТО ИЗ TELEGRAM "ASTRA"

Министерство транспорта РФ уверяет, что опоры Крымского моста не разрушены, зато повреждено якобы только дорожное полотно на пролетах моста.

Источник: российское издание "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ

Дословно: "Минтранс РФ не подтвердил информацию о повреждении опор Крымского моста.

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Есть повреждения дорожного полотна на пролетах сооружения со стороны Крыма".

Детали: Сообщается, что сейчас продолжается обследование состояния моста.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью 17 июля Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено.
  • Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
  • По информации канала "Astra", перед "падением" пролета Крымского моста было слышно по меньшей мере два взрыва.
  • Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев призвал жителей региона воздержаться от поездок через Крымский мост.
  • Из-за разрушения пролета Крымского моста остановлена работа паромной переправы между оккупированным полуостровом и Краснодарским краем РФ, также временно остановлено движение поездов через мост.

Темы: КрымРосcиявойна
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