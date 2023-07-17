Минтранс РФ утверждает, что опоры Крымского моста целы
Понедельник, 17 июля 2023, 07:17
Министерство транспорта РФ уверяет, что опоры Крымского моста не разрушены, зато повреждено якобы только дорожное полотно на пролетах моста.
Источник: российское издание "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ
Дословно: "Минтранс РФ не подтвердил информацию о повреждении опор Крымского моста.
Есть повреждения дорожного полотна на пролетах сооружения со стороны Крыма".
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Детали: Сообщается, что сейчас продолжается обследование состояния моста.
Что этому предшествовало:
- Ночью 17 июля Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено.
- Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
- По информации канала "Astra", перед "падением" пролета Крымского моста было слышно по меньшей мере два взрыва.
- Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев призвал жителей региона воздержаться от поездок через Крымский мост.
- Из-за разрушения пролета Крымского моста остановлена работа паромной переправы между оккупированным полуостровом и Краснодарским краем РФ, также временно остановлено движение поездов через мост.
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