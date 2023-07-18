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Россияне сосредоточили силы на купянском направлении, под Бахмут перебрасывают резерв − Сырский

Ирина БалачукВторник, 18 июля 2023, 08:38
Россияне сосредоточили силы на купянском направлении, под Бахмут перебрасывают резерв − Сырский
Александр Сырский. Скриншот из видео

На востоке Украины ситуация сложная, но контролируемая, враг держит основные силы на купянском направлении, а на бахмутское − перебрасывает резервы, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь командующего Сухопутными войсками: "Силы обороны продолжают выполнять задачи на Восточном направлении. Ситуация сложная, но контролируемая. Враг перебрасывает резервы на бахмутское направление, пытаясь остановить наше продвижение".

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Детали: Сырский также добавил, что основные силы россияне сейчас сосредоточили на купянском направлении, где украинские воины держат оборону.

"Продолжаем сражаться. Победим", − подчеркнул командующий Сухопутных войск.

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Темы: Харьковская областьБахмутвойна
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