Россияне сосредоточили силы на купянском направлении, под Бахмут перебрасывают резерв − Сырский

На востоке Украины ситуация сложная, но контролируемая, враг держит основные силы на купянском направлении, а на бахмутское − перебрасывает резервы, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь командующего Сухопутными войсками: "Силы обороны продолжают выполнять задачи на Восточном направлении. Ситуация сложная, но контролируемая. Враг перебрасывает резервы на бахмутское направление, пытаясь остановить наше продвижение".

Детали: Сырский также добавил, что основные силы россияне сейчас сосредоточили на купянском направлении, где украинские воины держат оборону.

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"Продолжаем сражаться. Победим", − подчеркнул командующий Сухопутных войск.

Предыстория:

Ранее в Институте изучения войны (ISW) заметили, что активизацией действий на купянском направлении россияне пытаются оттянуть резервы Сил обороны с критически важных участков фронта, однако, по мнению экспертов, оккупантам не удастся осуществить оперативно значимый прорыв.