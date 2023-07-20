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МИД Китая об ударе по Одессе: В генконсульстве выбило часть стены и окна

Елена РощинаЧетверг, 20 июля 2023, 22:13
МИД Китая об ударе по Одессе: В генконсульстве выбило часть стены и окна
Генконсульство Китая пострадало от удара по Одессе, фото издания "Думская"

В Министерстве иностранных дел Китая подтвердили, что от удара по Одессе 20 июля пострадало и генеральное консульство Китая, расположенное в центре города. 

Источник: представитель МИД КНР

Детали: На вопрос, действительно ли в результате удара россиян по Одессе ракетами и дронами 20 июля пострадало генеральное консульство Китая в Одессе, представитель МИД ответил утвердительно. 

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Прямая речь: "Возле Генерального консульства Китая в Одессе произошел взрыв. Взрывной волной выбило часть поверхности стены и оконные стекла. 

Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, никто не пострадал".

Детали: Представитель МИД добавил, что Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с заинтересованными сторонами. 

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"Мы будем принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине", – заверил он.

Этому предшествовало: Ночью 20 июля российские оккупанты ударили по центру Одессы, в результате чего произошли разрушения, возник пожар, один человек погиб и по меньшей мере два человека пострадали. 

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российской ракетной атаки на Одессу ночью было повреждено здание генерального консульства Китая в центре города.

Темы: Одессавойнаракетный ударКитай
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