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НАПК три месяца будет изучать образ жизни военкомов

Александр ШумилинСреда, 19 июля 2023, 15:46
НАПК три месяца будет изучать образ жизни военкомов

Национальное агентство по предупреждению коррупции в течение трех месяцев планирует проверить образ жизни всего руководящего состава Центров комплектования по стране.

Источник: председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, отвечая на вопросы во время пресс-конференции

Прямая речь: "Во исполнение решения СНБО НАПК сегодня проводит мониторинг образа жизни, и мы в течение трех месяцев этого квартала ставим целью провести мониторинг образа жизни ста процентов всего руководящего состава всех уровней Центров комплектования (и социальной поддержки - ред.) и мы уже имеем первые результаты". 

Предыстория:

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  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • В июне Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.

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Темы: НАПКмобилизация
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