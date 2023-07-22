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В ГПСУ уточнили, сколько "вагнеровцев" уже прибыли в Беларусь

Валентина РоманенкоСуббота, 22 июля 2023, 10:33
В ГПСУ уточнили, сколько вагнеровцев уже прибыли в Беларусь
палаточный городок для "вагнеровцев" в Беларуси. фото Getty Images

По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников "ПВК Вагнер".

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Государственная пограничная служба Украины продолжает внимательно отслеживать ситуацию по прибытию и пребыванию в Беларуси российских наемников.

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Отмечу, что обстановка по линии границы остается полностью контролируемой пограничными подразделениями и другими составляющими сил обороны нашего государства. Все они предупреждены о дальнейших рисках, которые могут идти с территории Беларуси, которая, к сожалению, находится под влиянием России и оказывает поддержку в развязанной против Украины войне".

Детали: Демченко объясняет: в начале, когда группы российских наемников начали входить в Беларусь, их количество оценивалось в сотнях.

Однако сейчас, учитывая имеющуюся информацию относительно групп представителей частных военных кампаний, их количество, конечно, другое и может достигать около 5 тысяч, сообщил спикер ГПСУ.

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Демченко отмечает: такое количество для Украины непосредственной угрозы не представляет, однако Силы обороны должны быть готовы к любым ситуациям, в том числе и к недопущению провокаций на границе.

Прямая речь: "Отмечу, что Украина делает все необходимое, чтобы понимать реальный риск и обеспечить надежную безопасность из-за пребывания наемников в соседней стране. Мы реагируем соответственно. Происходит дальнейшее укрепление нашей границы по всей протяженности и усиление необходимыми средствами".

Предыстория:

  • В последнее время в Беларусь прибывали колонны боевиков так называемой "ЧВК Вагнер". 19 июля появилась информация об уже 9-й колонне наемников, движущейся по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей.
  • Основатель военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.

Темы: ВагнерБеларусьПограничная служба
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