В ГПСУ уточнили, сколько "вагнеровцев" уже прибыли в Беларусь

По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников "ПВК Вагнер".

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Государственная пограничная служба Украины продолжает внимательно отслеживать ситуацию по прибытию и пребыванию в Беларуси российских наемников.

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Отмечу, что обстановка по линии границы остается полностью контролируемой пограничными подразделениями и другими составляющими сил обороны нашего государства. Все они предупреждены о дальнейших рисках, которые могут идти с территории Беларуси, которая, к сожалению, находится под влиянием России и оказывает поддержку в развязанной против Украины войне".

Детали: Демченко объясняет: в начале, когда группы российских наемников начали входить в Беларусь, их количество оценивалось в сотнях.

Однако сейчас, учитывая имеющуюся информацию относительно групп представителей частных военных кампаний, их количество, конечно, другое и может достигать около 5 тысяч, сообщил спикер ГПСУ.

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Демченко отмечает: такое количество для Украины непосредственной угрозы не представляет, однако Силы обороны должны быть готовы к любым ситуациям, в том числе и к недопущению провокаций на границе.

Прямая речь: "Отмечу, что Украина делает все необходимое, чтобы понимать реальный риск и обеспечить надежную безопасность из-за пребывания наемников в соседней стране. Мы реагируем соответственно. Происходит дальнейшее укрепление нашей границы по всей протяженности и усиление необходимыми средствами".

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