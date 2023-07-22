Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГПСУ уточнили, сколько "вагнеровцев" уже прибыли в Беларусь

Валентина РоманенкоСуббота, 22 июля 2023, 10:33
В ГПСУ уточнили, сколько вагнеровцев уже прибыли в Беларусь
палаточный городок для "вагнеровцев" в Беларуси. фото Getty Images

По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников "ПВК Вагнер".

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Государственная пограничная служба Украины продолжает внимательно отслеживать ситуацию по прибытию и пребыванию в Беларуси российских наемников.

Отмечу, что обстановка по линии границы остается полностью контролируемой пограничными подразделениями и другими составляющими сил обороны нашего государства. Все они предупреждены о дальнейших рисках, которые могут идти с территории Беларуси, которая, к сожалению, находится под влиянием России и оказывает поддержку в развязанной против Украины войне".

Реклама:

Детали: Демченко объясняет: в начале, когда группы российских наемников начали входить в Беларусь, их количество оценивалось в сотнях.

Однако сейчас, учитывая имеющуюся информацию относительно групп представителей частных военных кампаний, их количество, конечно, другое и может достигать около 5 тысяч, сообщил спикер ГПСУ.

Демченко отмечает: такое количество для Украины непосредственной угрозы не представляет, однако Силы обороны должны быть готовы к любым ситуациям, в том числе и к недопущению провокаций на границе.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Отмечу, что Украина делает все необходимое, чтобы понимать реальный риск и обеспечить надежную безопасность из-за пребывания наемников в соседней стране. Мы реагируем соответственно. Происходит дальнейшее укрепление нашей границы по всей протяженности и усиление необходимыми средствами".

Предыстория:

  • В последнее время в Беларусь прибывали колонны боевиков так называемой "ЧВК Вагнер". 19 июля появилась информация об уже 9-й колонне наемников, движущейся по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей.
  • Основатель военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.

Темы: ВагнерБеларусьПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
Вагнер
В Литве назвали "показательной акцией" учения группы Вагнера у границ Польши
"Зерновой коридор" и вагнеровцы: Зеленский провел Ставку
Польша перебрасывает войска ближе к Беларуси из-за вагнеровцев
Последние новости
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
23:41
фотоВ Италии представили четыре марки в поддержку Украины
23:37
обновленоВ результате удара по многоэтажке в Днепре уже 9 пострадавших – ОВА
Все новости...
Реклама: