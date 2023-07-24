Стало известно, что делал в оккупированном Бердянске нардеп от ОПЗЖ Пономарев

Журналисты-расследователи выяснили, чем занимался в оккупированном Бердянске с начала полномасштабного вторжения депутат ВР от запрещенной партии ОПЗЖ Александр Пономарев.

Источник: расследование программы "Схемы" издания "Радио Свобода"

Детали: Журналисты узнали, что Пономарев, кроме украинского, имеет гражданство России. Документы на его получение были поданы в 2003 году, и в 2007-м выдан новый паспорт по достижению 45-летия. Он до сих пор является действительным.

По данным "Схем", Пономарев выехал из Киева в Бердянск в ночь на 25 февраля 2022 года. По приезду он сразу отправился на свое агропредприятие "Бердянские жатки". Отсюда звонил в приемную депутата "ОПЗЖ" Юрия Бойко. Ночевать поехал на некогда государственную базу отдыха "Лебеди", приватизированную его семьей - база записана на сестру депутата.

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Российская техника заехала в Бердянск вечером 27 февраля. На следующий день город уже был полностью оккупирован.

В течение следующих трех недель Пономарев активно передвигался по оккупированному городу: почти ежедневно посещал собственные предприятия - "Бердянские жатки", "Азмол" и "НПП Агринол" - и вечером возвращался на базу отдыха "Лебеди". Иногда его телефон попадал в зону действия вышек вблизи городского совета, где оккупанты разместили свой штаб.

Например, 1 марта, когда в город зашли силы Росгвардии и захватили здание горсовета, телефон депутата находился здесь в течение двух часов, с семи до девяти вечера.

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21 марта соратники депутата заявили о похищении Пономарева.

Согласно перехватам разговоров представителей оккупационных властей и окружения нардепа, которые делали украинские спецслужбы, свобода передвижения Пономарева действительно была ограничена после 20 марта 2022 года и в течение следующих 10 дней, а его связь с внешним миром обеспечивали оккупанты.

Но их отношение к депутату и условия его содержания отличались от привычного поведения россиян в отношении украинских пленников. По данным "Схем", депутата могли держать на базе отдыха "Парус". Это следует из анализа передвижений телефонов ряда людей из круга общения Пономарева.

Нардепу позволяли передавать необходимые вещи и коммуницировать с родственниками и помощниками. Контакт с ним обеспечивал представитель оккупантов с позывным "Богун". Он - работник ФСБ.

Перехваты телефонных разговоров "Богуна" с помощником депутата Вячеславом Полищуком свидетельствуют о том, что работник ФСБ и украинский нардеп таки нашли общий язык. Пономарев согласился запустить работу бизнеса, указание о чем передал управляющему "Агринола" через "Богуна".

Судя по перехваченным перепискам и телефонным разговорам сотрудников компаний депутата, которые есть в распоряжении "Схем", вероятные переговоры между Пономаревым и представителем ФСБ "Богуном" продолжались 10 дней. И уже 30 марта 2022 года Пономарев появился на собственных предприятиях.

Удалось установить, что предприятия депутата в оккупированном Бердянске после начала оккупации и с приездом туда Пономарева продолжили производство моторных масел - сырье завозили из России, туда же отправляли и по меньшей мере часть продукции.

Судя по перепискам работников компаний Пономарева в Бердянске, он продолжал контролировать рабочие процессы.

По данным "Схем", компании Пономарева, очевидно, также помогали оккупационным властям проводить ремонтные работы в городе.

После так называемых "референдумов", в конце 2022-го - начале 2023 года, значительную часть предприятий с орбиты Пономарева в Бердянске зарегистрировали по законам РФ.

При этом в часть бизнеса нардепа зашли россияне, которые ранее в структуре собственности не фигурировали.

По информации "Схем", через Крым, Россию, Грузию и Польшу Пономарев вернулся в Киев поездом 17 января 2023 года. И уже через два дня, 19 января, появился на заседании Верховной Рады. Он ни разу публично не объяснил, что делал полгода в оккупации и как оттуда выехал.

Напомним: