Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту – Резников
Вторник, 25 июля 2023, 07:19
Силы обороны Украины продолжат наносить удары по оккупированному россиянами Крыму и Крымскому мосту, поскольку это нужно, чтобы разрушить логистику врага.
Источник: Резников в интервью СNN
Прямая речь: "Все эти цели являются официальными, потому что (удары по ним – ред.) уменьшат способность россиян воевать против нас и помогут спасти жизни украинцев...
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Это нормальная тактика – разрушать логистические маршруты врага, чтобы остановить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них".
Что этому предшествовало:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие.
- Министр обороны Резников считает, что к следующему лету Украина выиграет войну и может быть принята в НАТО в июле 2024 года.
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