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Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту – Резников

"Украинская правда"Вторник, 25 июля 2023, 07:19
Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту – Резников
ПОВРЕЖДЕННЫЙ КРЫМСКИЙ МОСТ. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА MASH

Силы обороны Украины продолжат наносить удары по оккупированному россиянами Крыму и Крымскому мосту, поскольку это нужно, чтобы разрушить логистику врага.

Источник: Резников в интервью СNN

Прямая речь: "Все эти цели являются официальными, потому что (удары по ним – ред.) уменьшат способность россиян воевать против нас и помогут спасти жизни украинцев...

Это нормальная тактика – разрушать логистические маршруты врага, чтобы остановить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них".

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Что этому предшествовало:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие.
  • Министр обороны Резников считает, что к следующему лету Украина выиграет войну и может быть принята в НАТО в июле 2024 года.

Темы: РезниковКрым
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