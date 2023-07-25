Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту – Резников

Силы обороны Украины продолжат наносить удары по оккупированному россиянами Крыму и Крымскому мосту, поскольку это нужно, чтобы разрушить логистику врага.

Источник: Резников в интервью СNN

Прямая речь: "Все эти цели являются официальными, потому что (удары по ним – ред.) уменьшат способность россиян воевать против нас и помогут спасти жизни украинцев...

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Это нормальная тактика – разрушать логистические маршруты врага, чтобы остановить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них".

Что этому предшествовало:

Президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие.

Министр обороны Резников считает, что к следующему лету Украина выиграет войну и может быть принята в НАТО в июле 2024 года.