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Зеленский: Крымский мост – цель, которую надо нейтрализовать

Алена МазуренкоПятница, 21 июля 2023, 22:27
Зеленский: Крымский мост – цель, которую надо нейтрализовать
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие. По его словам, эта цель должна быть "нейтрализованной".

Источник: Зеленский по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности

Прямая речь: "Цель - вернуть весь Крым, потому что это наша суверенная территория... Керченский мост не какая-то маленькая логистическая дорога. Он используется для доставки боеприпасов и милитаризации Крымского полуострова.

Для нас понятно, что этот вражеский объект, построенный вне международного права, поэтому понятно, что это наша цель и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована".

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Детали: Зеленский также подчеркнул, что контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидалось, поскольку операция началась позже, чем планировалось изначально: "Из-за того, что мы начали чуть позже... это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны".

Президент заявил, что несмотря на трудности, Украина движется вперед.

Прямая речь: "Мы не хотели терять наших людей, наших кадров и наших военнослужащих, мы не хотели терять технику и поэтому достаточно осторожно относились к наступательным действиям. Я бы сказал, что мы приближаемся к моменту, когда ответные действия могут набрать темп, потому что мы уже проходим через некоторые места, где есть мины, и разминируем эти районы".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет. 
  • Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
  • Российский диктатор Владимир Путин пообещал, что Россия отомстит за удар по Крымскому мосту.
  • Позже пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ночные удары по Одессе 18 июля − это "удары возмездия за Крымский мост".

Темы: ЗеленскийКрымоккупацияКерченский мост
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