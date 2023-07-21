Зеленский: Крымский мост – цель, которую надо нейтрализовать
Президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие. По его словам, эта цель должна быть "нейтрализованной".
Источник: Зеленский по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности
Прямая речь: "Цель - вернуть весь Крым, потому что это наша суверенная территория... Керченский мост не какая-то маленькая логистическая дорога. Он используется для доставки боеприпасов и милитаризации Крымского полуострова.
Для нас понятно, что этот вражеский объект, построенный вне международного права, поэтому понятно, что это наша цель и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована".
Детали: Зеленский также подчеркнул, что контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидалось, поскольку операция началась позже, чем планировалось изначально: "Из-за того, что мы начали чуть позже... это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны".
Президент заявил, что несмотря на трудности, Украина движется вперед.
Прямая речь: "Мы не хотели терять наших людей, наших кадров и наших военнослужащих, мы не хотели терять технику и поэтому достаточно осторожно относились к наступательным действиям. Я бы сказал, что мы приближаемся к моменту, когда ответные действия могут набрать темп, потому что мы уже проходим через некоторые места, где есть мины, и разминируем эти районы".
Предыстория:
- Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
- Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
- Российский диктатор Владимир Путин пообещал, что Россия отомстит за удар по Крымскому мосту.
- Позже пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ночные удары по Одессе 18 июля − это "удары возмездия за Крымский мост".