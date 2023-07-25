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Британская разведка объяснила, почему РФ атакует Одессу и порты после выхода из зерновой сделки

"Европейская правда", Алена МазуренкоВторник, 25 июля 2023, 09:46

Британская разведка сообщила, что Россия с 18 июля нарастила количество атак по Одессе и портовой инфраструктуре на юге Украины после решения выйти из зерновой сделки. В Британии считают, что Кремль бьет по портам, потому что считает, что Украина хранит там военное снаряжение.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 25 июля, опубликованный в Twitter, "Европейская правда"

Как отметили в разведке, во время этих атак Россия применила большое количество тяжелых ракет Х-22, которые изначально предназначалась для уничтожения авианосцев.

В ведомстве напомнили, что в результате российских атак были повреждены несколько зернохранилищ в порту Черноморск, а также исторический центр Одессы. 24 июля Россия атаковала дронами доки на реке Дунай примерно в 200 метрах от румынской границы.

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В обзоре говорится, что в период с августа 2022 года по июнь 2023 года, когда еще действовала Черноморская зерновая инициатива, Россия в целом воздерживалась от нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в южных портах.

Дословно: "Поскольку Россия не смогла возобновить соглашение, Кремль, вероятно, чувствует себя менее политически ограниченным и пытается нанести удары по объектам в Одессе, поскольку считает, что Украина хранит военное снаряжение в этих районах".

Как отметили в разведке, с начала полномасштабного вторжения ракетные удары РФ характеризуются плохой разведкой и неэффективным процессом выбора целей.

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Темы: портыОдессаРосcияВеликобритания
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