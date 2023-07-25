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СБУ объявила подозрение в госизмене экс-нардепу Мураеву

Татьяна ЛозовенкоВторник, 25 июля 2023, 09:56
СБУ объявила подозрение в госизмене экс-нардепу Мураеву
ЕВГЕН МУРАЕВ. ФОТО - УКРАИНА 24

Служба безопасности заочно объявила подозрение в госизмене народному депутату VII и VIII созывов и владельцу заблокированного телеканала "Наш" Евгению Мураеву.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Офиса генпрокурора, пресс-служба Киевской городской прокуратуры 

Дословно прокуратура: "Во исполнение задач российских кураторов экс-нардеп создал и распространил на подконтрольном ему телеканале ("Наш" - ред), а также каналах видеохостинга "YouTube" деструктивную пропаганду, в которой выражал пророссийские взгляды, а также неоднократно участвовал в различных политических шоу. 

В указанных выступлениях и интервью подозреваемый распространял российские нарративы о том, что в Украине идет "культурная война и преследуются инакомыслящие", пропагандировал идеи, направленные на дискредитацию независимости нашего государства и необходимости выполнения договоренностей с РФ.

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... Согласно заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы, выступления и интервью подозреваемого являются акциями выгодного воздействия, которые наносят ущерб безопасности Украины в информационной сфере и являются формой подрывной деятельности против Украины, способствуют РФ в подрывной деятельности в форме вмешательства во внутреннюю политику Украины путем целенаправленного информационно-психологического воздействия".

Больше деталей: Мураеву сообщено о подозрении в государственной измене за ведение информационно-подрывной деятельности против Украины и в совершении умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 УК Украины). 

Санкция самой строгой статьи инкриминируемых преступлений предусматривает наказание от 12 до 15 лет лишения свободы.

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Предыстория:

  • Осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева. Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по государственной измене. 

Что этому предшествовало: 

  • Незадолго до начала полномасштабного вторжения Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении телеканала "Наш".
  • По данным источников УП, Мураев выехал из Украины в мае 2022 года.
  • Британский МИД заявлял, что Кремль рассматривал Мураева как кандидата для марионеточного правительства в случае оккупации Россией Украины. Сам Мураев называл это ерундой.

Справочно: Евгений Мураев стал заметным в политике с 2006 года. Тогда он впервые стал депутатом Харьковского областного совета от партии "Вече" (сейчас "Акцент").

После неудачной попытки попасть в парламент в списке блока "Кучма" в 2007 году Мураев снова избрался в Харьковский облсовет, но уже от "Партии регионов" (2010). От нее же он впервые прошел в парламент в 2012 году (181 округ).

В 2014 году Мураев снова победил на 181 округе, уже как самовыдвиженец. В парламенте политик присоединился к фракции "Оппозиционный блок" (эту партию суд запретил 8 июня 2022 года). В 2017 году Евгений Мураев совместно с Вадимом Рабиновичем начал развивать партию "За життя".

Мураев был владельцем телеканала "NewsOne". В октябре 2018 года "NewsOne" купил Тарас Козак, близкий соратник Медведчука. Перед продажей телеканала Мураев вышел из партии "За життя".

В ноябре 2018 года он создал телеканал "Наш".

Читайте также: Пророссийские партии пошли на дно: какие проекты Кремля запретил суд?

Напомним: 24 июля 2023 года СБУ сообщила об объявлении подозрения депутату ОПЗЖ Александру Пономареву.

Темы: МураевОПЗЖСБУСМИ
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