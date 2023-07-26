Российские "Шахеды" попали в промышленные объекты на Харьковщине, возник пожар
Среда, 26 июля 2023, 01:50
Мэр Первомайска, глава Первомайской громады Харьковской области Николай Бакшеев сообщил, что россияне атаковали громаду "Шахедами", есть попадания в промышленные объекты.
Источник: Бакшеев в Telegram
Детали: Глава громады отметил, что в результате атаки есть попадание по промышленным объектам.
В результате этого возник пожар.
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На месте "прилета" работают спасатели, – добавил Бакшеев.
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