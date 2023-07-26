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Российские "Шахеды" попали в промышленные объекты на Харьковщине, возник пожар

Ольга ГлущенкоСреда, 26 июля 2023, 01:50
Российские Шахеды попали в промышленные объекты на Харьковщине, возник пожар
Дрон-камикадзе "Shahed-136". Иллюстративное фото Getty Images

Мэр Первомайска, глава Первомайской громады Харьковской области Николай Бакшеев сообщил, что россияне атаковали громаду "Шахедами", есть попадания в промышленные объекты.

Источник: Бакшеев в Telegram

Детали: Глава громады отметил, что в результате атаки есть попадание по промышленным объектам.

В результате этого возник пожар.

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На месте "прилета" работают спасатели, – добавил Бакшеев.

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Темы: Харьковская областьШахед
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