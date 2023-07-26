В оппозиции Германии отвергли критику украинского контрнаступления

Представитель оппозиционного к правительству Шольца Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам обороны, в прошлом генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер заявил, что отвергает критику в сторону Сил обороны и обвиняет западных партнеров в недостаточной и несвоевременной помощи Украине.

Источник: Кизеветтер в комментарии Укринформу

Детали: Политик отметил, что в "документе", которого он никогда не видел, якобы критикуются украинские методы ведения наступления, которые не соответствуют правилам, прописанным в учебниках, а потому не являются функциональными.

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Прямая речь: "Я принципиально отвергаю такую критику, ведь мы, немцы, Бундесвер не находимся в окопах и поэтому не должны критиковать, сидя в теплых креслах и не имея данных о ситуации на месте. Украина должна полагаться на свой опыт и, в конце концов, обходиться тем крайне малым количеством материала, который она получает в поддержку".

Детали: По его словам, Украине приходится по мере возможностей искать любые слабые места в российской обороне и перекрывать пути поставки войск РФ. Настоящий общевойсковой бой в этих обстоятельствах невозможен, поскольку Украине не хватает боевой авиации, средств антидронной и противовоздушной обороны, дальнобойного вооружения и прежде всего достаточного количества боеприпасов.

Экс-генерал немецкой армии, отметил, что Бундесвер не двинулся бы в бой без надлежащей противовоздушной обороны и непосредственной поддержки с воздуха.

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Более того, продолжил депутат Бундестага, именно колебания государств-партнеров, особенно Германии, привели к тому, что Украина потеряла почти год, а Россия за это время смогла значительно расширить свои линии обороны и глубоко окопаться. Следовательно, Украине сейчас гораздо труднее продвигаться в процессе освобождения своих территорий.

"Наше промедление с поставками танков, истребителей, ударных вертолетов, беспилотников и боеприпасов большой дальности, таких как ATACMS и крылатые ракеты Taurus, а также недостаточное производство артиллерийских боеприпасов означают, что Украина продвигается медленно и имеет большие потери. Потому что фактор времени является решающим", – отметил политик.

Он убежден, что партнеры передали Украине мало вооружений и слишком поздно. И это вредит украинским воинам, которым сейчас приходится преодолевать мощные рубежи обороны. Возможно, украинская армия действует не по учебникам Бундесвера, но воюет по собственному опыту и пониманию, в соответствии с реальными условиями на фронте протяженностью более 1500 км, отметил бывший военный.

"Очень дерзко критиковать, когда Германия виновата в медленном прогрессе: самая большая проблема Украины в том, что она потеряла год из-за задержки поставок оружия", – подчеркнул представитель ХДС, крупнейшей оппозиционной партии в парламенте ФРГ.

Он напомнил, что террор против мирных украинцев не прекращается, ежесуточно продолжаются ракетные обстрелы и атаки беспилотников, и противовоздушная оборона не в состоянии защитить в первую очередь гражданское население. Но, несмотря на все, мужественным украинским воинам удалось за пять недель освободить столько территории, сколько Россия оккупировала за шесть месяцев.

"От государств, которые поддерживают Украину, зависит, насколько успешным и быстрым будет ее освободительное наступление. Мы можем немедленно отправить ATACMS, F16, Taurus, а также другие основные боевые танки. Это разумнее, чем сидеть в кресле и комментировать продвижение фронта, которого мы в Германии вообще не можем понять. Тем более, что мы бы не отправляли свои войска в такие тяжелые ситуации. Обидно", – резюмировал немецкий депутат.