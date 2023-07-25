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На блокпосту в Киеве "Фольксваген" влетел в военных, один погиб и двое травмированы

Елена РощинаВторник, 25 июля 2023, 10:35
На блокпосту в Киеве Фольксваген влетел в военных, один погиб и двое травмированы
ДТП на блокпосту на Святошино, фото полиции Киева

В ночь на 25 июля в Киеве на блокпосту у станции метро "Святошин" водитель автомобиля "Фольксваген" на большой скорости наехал на солдат Нацгвардии и протаранил два автомобиля, один человек погиб и два пострадали.

Источник: полиция Киева и Киевская городская прокуратура

Детали: В 00:05 в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на блокпосту возле станции метро "Святошин" водитель автомобиля "Фольксваген" совершил автопроисшествие с потерпевшими. На место происшествия немедленно выехала "скорая" и следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.

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Предварительно правоохранители установили, что 23-летний водитель, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту.

Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых был военный территориального центра комплектования.

 

В результате столкновения 49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, а его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одному пострадавшему военному была оказана помощь на месте.

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Правоохранители провели осмотр водителя на состояние опьянения с помощью прибора "Драгер", который не обнаружил алкоголя в его организме, а дальнейшие экспертизы установят, находился ли он под действием наркотиков.

 

Водителя 2000 года рождения полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи столичной полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и взятии его под стражу.

Задержанному грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства и причины трагического события.

Обновлено: Вечером полиция и прокуратура сообщили, что водителю объявлено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего. Прокуроры будут ходатайствовать об аресте подозреваемого без права внесения залога.

Напомним: В ночь на 26 мая глава Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего нацгвардейца на блокпосту в столице, двигаясь на "Лексусе" по Брестскому проспекту в состоянии алкогольного опъянения. Судью взяли под стражу без возможности внести залог.

9 июля в Днепровском районе Киева водитель "Audi" 2002 года рождения врезался в колонку на АЗС KLO, в результате чего сгорела заправка и 8 автомобилей, три человека пострадали – позже пассажир "Ауди" погиб.

Темы: ДТПКиевНацгвардия
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