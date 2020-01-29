Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС может снять санкции с Арбузова, Пшонки и Клименко – журналист

Среда, 29 января 2020, 12:33
ЕС может снять санкции с Арбузова, Пшонки и Клименко – журналист

Европейский Союз может исключить из своего санкционного списка еще нескольких высокопоставленных чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом из собственных источников стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку.

"Возможно также, что бывшего премьер-министра Украины Арбузова, бывшего министра по вопросам доходов Клименко, бывшего генерального прокурора Пшонку и его сына Артема могут исключить из того же списка", - написал Джозвяк.

28 января журналист написал, что из санкционного списка могут исключить бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра.

Санкции против экс-президента Януковича и его окружения за незаконное присвоение украинских государственных средств ЕС ввел в марте 2014 года. Со временем Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

Последний раз ЕС продлевал санкции против Януковича и его соратников 4 марта 2019 году. В обнародованном решении, помимо Виктора Януковича, содержались фамилии 11 его соратников. Санкции действуют до 6 марта 2020 года, а значит в ближайшее время ЕС примет решение об их пересмотре.

В прошлом году ЕС исключил из санкционного списка экс-главу администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще раньше были сняты ограничения с бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, экс-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.

"Европейская правда"

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСсанкцииПшонкаКлименкоАрбузов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ЕС
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: