ЕС может снять санкции с Арбузова, Пшонки и Клименко – журналист

Европейский Союз может исключить из своего санкционного списка еще нескольких высокопоставленных чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом из собственных источников стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку.

"Возможно также, что бывшего премьер-министра Украины Арбузова, бывшего министра по вопросам доходов Клименко, бывшего генерального прокурора Пшонку и его сына Артема могут исключить из того же списка", - написал Джозвяк.

its also possible that the former PM of #Ukraine Arbuzov, the former minister for revenues Klymenko, the former prosecutor general Pshonka and his son Artem might be removed from the same list. #Russia https://t.co/U5JEhl7gLW — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 29, 2020

28 января журналист написал, что из санкционного списка могут исключить бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра.

Санкции против экс-президента Януковича и его окружения за незаконное присвоение украинских государственных средств ЕС ввел в марте 2014 года. Со временем Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

Последний раз ЕС продлевал санкции против Януковича и его соратников 4 марта 2019 году. В обнародованном решении, помимо Виктора Януковича, содержались фамилии 11 его соратников. Санкции действуют до 6 марта 2020 года, а значит в ближайшее время ЕС примет решение об их пересмотре.

В прошлом году ЕС исключил из санкционного списка экс-главу администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще раньше были сняты ограничения с бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, экс-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.

"Европейская правда"