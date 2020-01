ЕС может снять санкции с Арбузова, Пшонки и Клименко – журналист

Европейский Союз может исключить из своего санкционного списка еще нескольких высокопоставленных чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом из собственных источников стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку.

"Возможно также, что бывшего премьер-министра Украины Арбузова, бывшего министра по вопросам доходов Клименко, бывшего генерального прокурора Пшонку и его сына Артема могут исключить из того же списка", - написал Джозвяк.

its also possible that the former PM of #Ukraine Arbuzov, the former minister for revenues Klymenko, the former prosecutor general Pshonka and his son Artem might be removed from the same list. #Russia https://t.co/U5JEhl7gLW