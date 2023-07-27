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Комитет Рады поддержал законопроект о возвращении э-декларирования

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 июля 2023, 13:18
Комитет Рады поддержал законопроект о возвращении э-декларирования
Иллюстративное фото из открытых источников

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект о восстановлении электронного декларирования в Украине к первому чтению.

Источник: нардеп, первый заместитель председателя комитета Ярослав Юрчишин в Facebook

Прямая речь: "Только что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики поддержал новый законопроект о восстановлении декларирования к первому чтению: 

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  • без сокрытия жилья которым пользовались во время войны;
  • без сокрытия деклараций - все они будут публичными, кроме частной информации о декларанте и тех, кто есть в ее/его декларации;
  • без других дыр;
  • с тем, что военные не декларируются, пока выполняют воинский долг".

Детали: Он отметил, что это только первое чтение, поэтому, если его поддержит парламент, могут появиться правки ко второму чтению.

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Предыстория: 

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  • Рада в начале полномасштабного вторжения приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками. При этом осталась возможность добровольного представления декларации. 
  • В феврале 2023 года Президент Владимир Зеленский одобрил петицию, которая требует восстановить обязанность депутатов и других должностных лиц декларировать свое состояние.
  • Сейчас парламент рассматривает законопроект №8071, который восстанавливает представление и проверки электронных деклараций.
  • 26 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов поддержать законопроект о восстановлении электронного декларирования в Украине.

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Темы: Верховная Рададекларациизаконодательство
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