Комитет Рады поддержал законопроект о возвращении э-декларирования

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект о восстановлении электронного декларирования в Украине к первому чтению.

Источник: нардеп, первый заместитель председателя комитета Ярослав Юрчишин в Facebook

Прямая речь: "Только что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики поддержал новый законопроект о восстановлении декларирования к первому чтению:

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без сокрытия жилья которым пользовались во время войны;

без сокрытия деклараций - все они будут публичными, кроме частной информации о декларанте и тех, кто есть в ее/его декларации;

без других дыр;

с тем, что военные не декларируются, пока выполняют воинский долг".

Детали: Он отметил, что это только первое чтение, поэтому, если его поддержит парламент, могут появиться правки ко второму чтению.

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Предыстория:

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Рада в начале полномасштабного вторжения приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками. При этом осталась возможность добровольного представления декларации.

В феврале 2023 года Президент Владимир Зеленский одобрил петицию, которая требует восстановить обязанность депутатов и других должностных лиц декларировать свое состояние.

Сейчас парламент рассматривает законопроект №8071, который восстанавливает представление и проверки электронных деклараций.

26 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов поддержать законопроект о восстановлении электронного декларирования в Украине.

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