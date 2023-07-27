Комітет Ради підтримав законопроєкт про повернення е-декларування

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики підтримав законопроєкт про відновлення електронного декларування в Україні до першого читання.

Джерело: нардеп, перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин у Facebook

Пряма мова: "Щойно Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики підтримав новий законопроект про відновлення декларування до першого читання:

без приховування житла яким користувалися під час війни;

без приховування декларацій – всі вони будуть публічними, крім приватної інформації про декларанта та тих, хто є в її/його декларації;

без інших дірок;

з тим, що військові не декларуються, поки виконують військовий обов'язок".

Деталі: Він наголосив, що це лише перше читання, тому, якщо законопроєкт підтримає парламент, можуть з’явитися правки до другого читання.

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Передісторія:

Рада на початку повномасштабного вторгнення призупинила процес обов'язкового декларування майна чиновниками. При цьому залишилась можливість добровільного подання декларації.

У лютому 2023 року президент Володимир Зеленський схвалив петицію, яка вимагає відновити обов'язок депутатів та інших посадовців декларувати свої статки.

Наразі парламент розглядає законопроєкт №8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій.

26 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів підтримати законопроєкт про відновлення електронного декларування в Україні.

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