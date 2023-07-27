Комітет Ради підтримав законопроєкт про повернення е-декларування
Четвер, 27 липня 2023, 13:18
Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики підтримав законопроєкт про відновлення електронного декларування в Україні до першого читання.
Джерело: нардеп, перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин у Facebook
Пряма мова: "Щойно Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики підтримав новий законопроект про відновлення декларування до першого читання:
- без приховування житла яким користувалися під час війни;
- без приховування декларацій – всі вони будуть публічними, крім приватної інформації про декларанта та тих, хто є в її/його декларації;
- без інших дірок;
- з тим, що військові не декларуються, поки виконують військовий обов'язок".
Деталі: Він наголосив, що це лише перше читання, тому, якщо законопроєкт підтримає парламент, можуть з’явитися правки до другого читання.
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Передісторія:
- Рада на початку повномасштабного вторгнення призупинила процес обов'язкового декларування майна чиновниками. При цьому залишилась можливість добровільного подання декларації.
- У лютому 2023 року президент Володимир Зеленський схвалив петицію, яка вимагає відновити обов'язок депутатів та інших посадовців декларувати свої статки.
- Наразі парламент розглядає законопроєкт №8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій.
- 26 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів підтримати законопроєкт про відновлення електронного декларування в Україні.
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