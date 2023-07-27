Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Комітет Ради підтримав законопроєкт про повернення е-декларування

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 27 липня 2023, 13:18
Комітет Ради підтримав законопроєкт про повернення е-декларування
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики підтримав законопроєкт про відновлення електронного декларування в Україні до першого читання.

Джерело: нардеп, перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин у Facebook

Пряма мова: "Щойно Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики підтримав новий законопроект про відновлення декларування до першого читання: 

  • без приховування житла яким користувалися під час війни; 
  • без приховування декларацій – всі вони будуть публічними, крім приватної інформації про декларанта та тих, хто є в її/його декларації;
  • без інших дірок;
  • з тим, що військові не декларуються, поки виконують військовий обов'язок".

Деталі: Він наголосив, що це лише перше читання, тому, якщо законопроєкт підтримає парламент, можуть з’явитися правки до другого читання.

Читайте також: Життя та напівсмерть електронного декларування в п'яти історіях

Передісторія: 

  • Рада на початку повномасштабного вторгнення призупинила процес обов'язкового декларування майна чиновниками. При цьому залишилась можливість добровільного подання декларації. 
  • У лютому 2023 року президент Володимир Зеленський схвалив петицію, яка вимагає відновити обов'язок депутатів та інших посадовців декларувати свої статки.
  • Наразі парламент розглядає законопроєкт №8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій.
  • 26 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів підтримати законопроєкт про відновлення електронного декларування в Україні.

Читайте також: 5 аргументів, чому електронне декларування необхідно відновити вже сьогодні 

Теми: Верховна Рададеклараціїзаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Верховна Рада
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію
Нардепи зібрались на засідання в Раді: почубились через землю і пішли на перерву
Комітет Ради не підтримав відставку міністра Ткаченка
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: