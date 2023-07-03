Австрия не препятствует транзиту военной техники из ЕС в Украину – министр

Австрия позволяет странам Евросоюза транзит материалов военного назначения через свою страну в Украину, и это не является нарушением ее нейтралитета.

Источник: министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Хотелось бы прояснить: перевозки из одной в другую страну ЕС всегда происходили без проблем.

А с 28 февраля 2022 года мы имеем решение в рамках Общей внешней политики и политики безопасности, которое также позволяет эти перевозки в Украину. И мы обязаны выполнять это решение".

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"Существует решение Совместной внешней политики и политики безопасности, которое не только позволяет эти перевозки в Украину. Это означает, что мы связаны этим решением. И с момента подписания Амстердамского договора, и с момента реформы федеральной конституции почти 20 лет назад, эти меры в рамках ЕС подпадают под действие нейтралитета. Это означает, что нет никакого противоречия".

Детали: По его словам, речь идет именно о транзите через Австрию, "и это не нарушает нейтралитет".

Министр добавил, что партнеры, осуществляющие этот транзит, обязаны сообщать австрийскую сторону о том, какой именно груз перевозится.