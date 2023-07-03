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Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 3 июля 2023, 22:53
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
МИХАИЛ ГОЛОВКО. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Задержанный на взятке председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко вернулся на работу с 3 июля.

Источник: Суспильне со ссылкой на заявление главы облсовета на брифинге 

Прямая речь: "Тернопольский областной совет работает, все выполняют возложенные на них обязанности и задачи, полноценно рабочий режим у нас продолжается. С сегодняшнего дня на работе".

Детали: Также Головко прокомментировал судебное дело, которое открыли против него Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Прямая речь: "Те обвинения, которые мне инкриминируют - неправомерная выгода, так сказать, в народе взятка - ничто иное, как полный маразм, абсурд и провокация. Областной совет уже почти 2 года не имеет никакого отношения к бюджету. Мы не выделяем ни одной копейки. Мы на это никоим образом не влияем. 

Так называемая взятка или неправомерная выгода, это в том виде (случае - ред.), если человек дает какие-то услуги и за это ему как-то рассчитываются, или благодарят. С нашей стороны не было никаких действий. Это ничто иное, как просто коварная, циничная провокация".

Больше деталей: На вопрос, что это были за деньги, с которыми его задержали, Головко ответил:

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Прямая речь: "Я не буду комментировать в связи с тем, что идет следствие. Никакой взятки не было. Я никогда не брал взяток. Я готов это подтвердить на детекторе лжи".

Предыстория:

  • 26 июня Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали Головко на получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух заместителей председателя Тернопольской ВГА - Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн.
  • 28 июня Головко арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн.
  • 29 июня его выпустили из следственного изолятора после внесения за него 800 тыс. гривен залога.

Темы: взяткаТернополькоррупция
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