Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу

Задержанный на взятке председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко вернулся на работу с 3 июля.

Источник: Суспильне со ссылкой на заявление главы облсовета на брифинге

Прямая речь: "Тернопольский областной совет работает, все выполняют возложенные на них обязанности и задачи, полноценно рабочий режим у нас продолжается. С сегодняшнего дня на работе".

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Детали: Также Головко прокомментировал судебное дело, которое открыли против него Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Прямая речь: "Те обвинения, которые мне инкриминируют - неправомерная выгода, так сказать, в народе взятка - ничто иное, как полный маразм, абсурд и провокация. Областной совет уже почти 2 года не имеет никакого отношения к бюджету. Мы не выделяем ни одной копейки. Мы на это никоим образом не влияем.

Так называемая взятка или неправомерная выгода, это в том виде (случае - ред.), если человек дает какие-то услуги и за это ему как-то рассчитываются, или благодарят. С нашей стороны не было никаких действий. Это ничто иное, как просто коварная, циничная провокация".

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Больше деталей: На вопрос, что это были за деньги, с которыми его задержали, Головко ответил:

Прямая речь: "Я не буду комментировать в связи с тем, что идет следствие. Никакой взятки не было. Я никогда не брал взяток. Я готов это подтвердить на детекторе лжи".

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