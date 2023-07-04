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Маск и Цукерберг – лидеры рейтинга самых богатых людей мира – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 05:34
Маск и Цукерберг – лидеры рейтинга самых богатых людей мира – СМИ
Маск и Цукерберг. Фото Getty Images

Владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск и владелец Meta Platforms Марк Цукерберг возглавили список самых богатых людей мира за последние 6 месяцев.

Источник: Bloomberg

Детали: Рейтинг богачей возглавил американский бизнесмен, основной владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, который за первые полгода увеличил свое состояние на $96,6 млрд. 

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Вторую строчку в списке занял владелец Meta Platforms (соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp) Марк Цукерберг – к июню его состояние увеличилось на $58,9 млрд.

Состояние руководителя Adani Group Гаутама Адани упало за 6 месяцев на $60,2 млрд.

Руководитель компании Icahn Enterprises LP Карл Икан обеднел на $13,4 млрд или на 57%, что является самым большим падением среди всех членов Индекса миллиардеров Bloomberg за этот период.

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500 самых богатых людей мира в первой половине 2023 года увеличили свое состояние на $852 миллиарда, пишет Bloomberg. За последние 6 месяцев каждый из участников рейтинга зарабатывал в среднем $14 млн в день.

"Это полугодие стало лучшим для миллиардеров со второй половины 2020 года, когда экономика восстановилась после спада, вызванного Covid-19", – пишет издание.

Темы: рейтингМаск
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