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За нардепа от "ЕС" Алексеева внесли 2 млн залога. Он вышел из-под стражи

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 15:28
За нардепа от ЕС Алексеева внесли 2 млн залога. Он вышел из-под стражи
ФОТО ИЗ TELEGRAM МИХАИЛА ТКАЧА

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Сергей Алексеев, которого подозревают в мошенничестве, вышел из-под стражи, внеся залог 2, 264 млн грн.

Источник: Алексеев в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Залог внесли вчера вечером, 3 июля. Залог внесли за меня мои друзья и коллеги, около 18:00. Сразу я не вышел, вышел 4 июля около 13 часов.

Дела там нет, говорят лучшие адвокаты. Это исключительно подстава оппозиционного депутата. Дальше мы будем отстаивать: идти или на оправдательный приговор, или на закрытие дела".

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Предыстория:

  • 3 июля Лычаковский районый суд Львова избрал подозреваемому в мошенничестве Алексееву меру пресечения 60 суток под стражей с альтернативой залога в более чем 2 миллиона гривен. 
  • 30 июня стало известно о задержании Алексеева. СБУ сообщила, что вместе с ГБР задокументировала, как нардеп требовал деньги с гражданина одной из европейских стран, а именно за 50 тыс. долл. обещал иностранцу свое содействие во избежание экстрадиции.
  • Ему сообщили о подозрении в мошенничестве (ч.4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • В "Европейской солидарности" ночные обыски у нардепа Алексеева назвали "продолжением провокаций и давления на представителей партии".
  • Государственное бюро расследований просило об аресте Алексеева с альтернативой залога в 10 миллионов гривен.

Темы: ЕС
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