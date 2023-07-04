За нардепа от "ЕС" Алексеева внесли 2 млн залога. Он вышел из-под стражи

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Сергей Алексеев, которого подозревают в мошенничестве, вышел из-под стражи, внеся залог 2, 264 млн грн.

Источник: Алексеев в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Залог внесли вчера вечером, 3 июля. Залог внесли за меня мои друзья и коллеги, около 18:00. Сразу я не вышел, вышел 4 июля около 13 часов.

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Дела там нет, говорят лучшие адвокаты. Это исключительно подстава оппозиционного депутата. Дальше мы будем отстаивать: идти или на оправдательный приговор, или на закрытие дела".

Предыстория:

3 июля Лычаковский районый суд Львова избрал подозреваемому в мошенничестве Алексееву меру пресечения 60 суток под стражей с альтернативой залога в более чем 2 миллиона гривен.

30 июня стало известно о задержании Алексеева. СБУ сообщила, что вместе с ГБР задокументировала, как нардеп требовал деньги с гражданина одной из европейских стран, а именно за 50 тыс. долл. обещал иностранцу свое содействие во избежание экстрадиции.

Ему сообщили о подозрении в мошенничестве (ч.4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В "Европейской солидарности" ночные обыски у нардепа Алексеева назвали "продолжением провокаций и давления на представителей партии".

Государственное бюро расследований просило об аресте Алексеева с альтернативой залога в 10 миллионов гривен.