Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За нардепа от "ЕС" Алексеева внесли 2 млн залога. Он вышел из-под стражи

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 15:28
За нардепа от ЕС Алексеева внесли 2 млн залога. Он вышел из-под стражи
ФОТО ИЗ TELEGRAM МИХАИЛА ТКАЧА

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Сергей Алексеев, которого подозревают в мошенничестве, вышел из-под стражи, внеся залог 2, 264 млн грн.

Источник: Алексеев в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Залог внесли вчера вечером, 3 июля. Залог внесли за меня мои друзья и коллеги, около 18:00. Сразу я не вышел, вышел 4 июля около 13 часов.

Реклама:

Дела там нет, говорят лучшие адвокаты. Это исключительно подстава оппозиционного депутата. Дальше мы будем отстаивать: идти или на оправдательный приговор, или на закрытие дела".

Предыстория:

  • 3 июля Лычаковский районый суд Львова избрал подозреваемому в мошенничестве Алексееву меру пресечения 60 суток под стражей с альтернативой залога в более чем 2 миллиона гривен. 
  • 30 июня стало известно о задержании Алексеева. СБУ сообщила, что вместе с ГБР задокументировала, как нардеп требовал деньги с гражданина одной из европейских стран, а именно за 50 тыс. долл. обещал иностранцу свое содействие во избежание экстрадиции.
  • Ему сообщили о подозрении в мошенничестве (ч.4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • В "Европейской солидарности" ночные обыски у нардепа Алексеева назвали "продолжением провокаций и давления на представителей партии".
  • Государственное бюро расследований просило об аресте Алексеева с альтернативой залога в 10 миллионов гривен.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: