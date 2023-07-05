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Командующий армией Британии очертил стратегию наступления ВСУ и заявил, что главный удар впереди

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 08:22
Командующий армией Британии очертил стратегию наступления ВСУ и заявил, что главный удар впереди
Tony Radakin, Indigo/Getty Images

Главнокомандующий Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин заявил, что главный удар Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступательных операций еще впереди, отвергнув упреки относительно медленного продвижения украинских военных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Радакин отметил, что отпор российской агрессии "никогда не ограничивается одним действием", а стратегия Украины заключается в том, чтобы "взять измором, растягивать (оборону) и наносить удары".

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По его словам, эти действия разрушают российские оборонительные линии.

"Вопрос в том, как можно взять линию фронта длиной более тысячи километров и превратить ее в большую проблему для России, чем для Украины? Вот почему вы видите, что Украина пытается действовать на разных направлениях и делает много маневров", сказал командующий.

Он признал, что украинское контрнаступление осложнила высокая плотность минных полей, отсутствие прикрытия с воздуха, а также то, что Украина не получила всю желаемую военную технику.

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В то же время Радакин подчеркнул, что несправедливо привязывать Украину к конкретным временным рамкам и что "Россия сейчас настолько слаба, что не имеет сил для (собственного) контрнаступления".

"Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 миллионов артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить миллион снарядов в год. Она потеряла 2 500 танков и в лучшем случае может производить 200 (новых) танков в год", – добавил он.

За последнее время многочисленные западные СМИ публиковали материалы со ссылкой на анонимных чиновников, где утверждали, якобы украинское контрнаступление "началось медленно".

Публично западные чиновники признавали, что украинские контрнаступательные операции действительно продвигаются медленнее, чем прогнозировали ранее, но отмечали, что эта ситуация не должна удивлять.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post, которое вышло на прошлой неделе, заявил, что за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

Темы: контрнаступлениевойнаРосcияУкраина
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