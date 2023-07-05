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Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности

Станислав ПогориловСреда, 5 июля 2023, 14:44
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Юрий Луценко, фото: Facebook

Бывший глава МВД и бывший генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что уже не будет служить в армии, его сняли с воинского учета из-за установленной инвалидности.

Источник: Луценко в Facebook

Прямая речь Луценко: "Киев, Николаевщина, Бахмут. Честь было служить в такой Армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима - военная врачебная комиссия установили инвалидность, что привело к приказу о снятии с воинского учета".

Детали: Луценко не сообщил о характере инвалидности. По его словам, теперь он собирается "приближать победу в качестве волонтера".

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Что предшествовало:

  • 20 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный назначил капитана Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов.
  • Сам Луценко назвал свое назначение командиром взвода роты ударных беспилотных авиакомплексов рядовым событием, которое произошло на фоне уличных боев в пригороде города Бахмут Донецкой области.
  • Еще в 2020 году Луценко рассказывал, что лечит рак в Германии. К тому времени он пережил операцию, и впереди его ждал курс химиотерапии.

Юрий Луценко 1964 года рождения, он дважды занимал должность министра внутренних дел Украины (2005-2006, 2007-2010), а также занимал должность генерального прокурора (2016-2019).

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Темы: ЛуценкоВооруженные силыармия
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