Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности

Бывший глава МВД и бывший генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что уже не будет служить в армии, его сняли с воинского учета из-за установленной инвалидности.

Источник: Луценко в Facebook

Прямая речь Луценко: "Киев, Николаевщина, Бахмут. Честь было служить в такой Армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима - военная врачебная комиссия установили инвалидность, что привело к приказу о снятии с воинского учета".

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Детали: Луценко не сообщил о характере инвалидности. По его словам, теперь он собирается "приближать победу в качестве волонтера".

Что предшествовало:

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20 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный назначил капитана Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов.

Сам Луценко назвал свое назначение командиром взвода роты ударных беспилотных авиакомплексов рядовым событием, которое произошло на фоне уличных боев в пригороде города Бахмут Донецкой области.

Еще в 2020 году Луценко рассказывал, что лечит рак в Германии. К тому времени он пережил операцию, и впереди его ждал курс химиотерапии.

Юрий Луценко 1964 года рождения, он дважды занимал должность министра внутренних дел Украины (2005-2006, 2007-2010), а также занимал должность генерального прокурора (2016-2019).