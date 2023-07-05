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Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО

Валентина РоманенкоСреда, 5 июля 2023, 17:30
Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО
Муж блогера - Юрий Чернецкий - отбывает наказание за продажу наркотиков

За распространение работы ППО в соцсетях жена наркодилера Юрия Чернецкого певица Инна Воронова, которая признала свою вину, получила условный срок.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Прокуратура указывает, что обвиняемая полностью признала свою вину и заключила сделку со следствием.

В сообщении не указано ее имя, но по данным УП, это Воронова.

Днепровский районный суд Киева утвердил соглашение о признании виновности и назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

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Темы: КиевПВОпрокуратураСБУ
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