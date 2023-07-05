Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО

За распространение работы ППО в соцсетях жена наркодилера Юрия Чернецкого певица Инна Воронова, которая признала свою вину, получила условный срок.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Прокуратура указывает, что обвиняемая полностью признала свою вину и заключила сделку со следствием.

В сообщении не указано ее имя, но по данным УП, это Воронова.



Днепровский районный суд Киева утвердил соглашение о признании виновности и назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

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Предыстория:

Правоохранители установили личности шестерых жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки России на Киев 16 мая.

Инна Воронова во время ночной атаки россиян на Киев 16-го мая сняла в сториз кадры работы украинской ПВО. Вскоре певица удалила видео и записала обращение с кучей извинений.

31 мая Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили подозрение разоблаченным блогерам, которые обнародовали видео работы украинской ПВО.