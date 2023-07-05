Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО

За распространение работы ППО в соцсетях жена наркодилера Юрия Чернецкого певица Инна Воронова, которая признала свою вину, получила условный срок.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Прокуратура указывает, что обвиняемая полностью признала свою вину и заключила сделку со следствием.

Реклама:

В сообщении не указано ее имя, но по данным УП, это Воронова.



Днепровский районный суд Киева утвердил соглашение о признании виновности и назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

Знать больше: Не сдать украинские позиции, а заснять преступления россиян. Что и как снимать на войне

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ