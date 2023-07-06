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4 погибших, 40 раненых, уничтожены 50 авто и повреждены 30 домов − последствия удара по Львову

Ирина БалачукЧетверг, 6 июля 2023, 14:56
4 погибших, 40 раненых, уничтожены 50 авто и повреждены 30 домов − последствия удара по Львову
Фото ГСЧС

По меньшей мере 4 человека погибли, 40 получили ранения, повреждены около 30 домов и уничтожены около полсотни машин в результате ночного удара россиян по Львову. Разбор завалов продолжается, под ними еще могут быть люди.

Источник: глава ГСЧС Сергей Крук в Facebook, глава Львовской ОГА Максим Козицкий в эфире национального марафона, ГСЧС в Facebook, мэр Львова Андрей Садовый в Telegram

Прямая речь Козицкого: "На данный момент разбираем завалы. Привлечены все силы. Надеемся найти живых людей. Прямое попадание в дом, где жили люди. 4 погибших, 34 пострадавших (позже в ГСЧС сообщили о 37 пострадавших − ред.), 13 госпитализированы в состоянии средней тяжести. Ищем еще людей, потому что думаем, что под завалами могут быть люди, ведь еще одна семья не выходит на связь". 

Обновлено: В 14:46 в МВД сообщили, что количество пострадавших на месте вражеского удара увеличилось до 40 человек.

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Фото ГСЧС

Детали: По словам главы ОГА, повреждены 30 домов, около 50 авто, выбиты десятки окон, 11 общежитий двух учебных заведений, где находились внутренне перемещенные лица, детский дом №1 и санаторная школа. 

 
Фото ГСЧС

Козицкий уточнил, что основной удар оккупанты нанесли по жилой многоэтажке − этот дом фактически разрушен и возле него еще критически пострадали 6 домов. 

 
фото из Telegram Игоря Клименко

Глава ГСЧС Сергей Крук уточнил, что разрушены 3-й и 4-й этажи в пределах двух подъездов четырехэтажного жилого дома. По состоянию на сейчас удалось спасти 7 человек и эвакуировать 64 человека.

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Глава ОГА прогнозирует, что завалы смогут разобрать до конца дня.

В ГСЧС уточнили, что по состоянию на 8 утра проводятся аварийно-спасательные и поисковые работы в 1, 3 и 4 подъездах разрушенного дома. 

 
Фото Из telegram Андрея Садового

К ликвидации последствий происшествия от ГСЧС привлечено 169 человек, 30 единиц техники и 2 кинологических расчета.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что комиссия уже приняла решение выделить 100 миллионов на восстановление разрушенных помещений. 

 
Фото Из telegram Андрея Садового

Всем жителям, которые потеряли жилье предложили временно проживать в гостинице или в модульном городке в Стрыйском парке, который расположен рядом.

Позже Козицкий в Telegram добавил, что обломок ракеты упал в одном из сел Львовского района вблизи здания Народного дома. Образовалась воронка. Предварительно – без пострадавших.

В результате падения обломков ракеты есть также разрушения в частном хозяйстве в одном из сел Золочевского района. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Темы: Львовракетный ударжертвы
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