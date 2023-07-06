4 погибших, 40 раненых, уничтожены 50 авто и повреждены 30 домов − последствия удара по Львову
По меньшей мере 4 человека погибли, 40 получили ранения, повреждены около 30 домов и уничтожены около полсотни машин в результате ночного удара россиян по Львову. Разбор завалов продолжается, под ними еще могут быть люди.
Источник: глава ГСЧС Сергей Крук в Facebook, глава Львовской ОГА Максим Козицкий в эфире национального марафона, ГСЧС в Facebook, мэр Львова Андрей Садовый в Telegram
Прямая речь Козицкого: "На данный момент разбираем завалы. Привлечены все силы. Надеемся найти живых людей. Прямое попадание в дом, где жили люди. 4 погибших, 34 пострадавших (позже в ГСЧС сообщили о 37 пострадавших − ред.), 13 госпитализированы в состоянии средней тяжести. Ищем еще людей, потому что думаем, что под завалами могут быть люди, ведь еще одна семья не выходит на связь".
Обновлено: В 14:46 в МВД сообщили, что количество пострадавших на месте вражеского удара увеличилось до 40 человек.
Детали: По словам главы ОГА, повреждены 30 домов, около 50 авто, выбиты десятки окон, 11 общежитий двух учебных заведений, где находились внутренне перемещенные лица, детский дом №1 и санаторная школа.
Козицкий уточнил, что основной удар оккупанты нанесли по жилой многоэтажке − этот дом фактически разрушен и возле него еще критически пострадали 6 домов.
Глава ГСЧС Сергей Крук уточнил, что разрушены 3-й и 4-й этажи в пределах двух подъездов четырехэтажного жилого дома. По состоянию на сейчас удалось спасти 7 человек и эвакуировать 64 человека.
Глава ОГА прогнозирует, что завалы смогут разобрать до конца дня.
В ГСЧС уточнили, что по состоянию на 8 утра проводятся аварийно-спасательные и поисковые работы в 1, 3 и 4 подъездах разрушенного дома.
К ликвидации последствий происшествия от ГСЧС привлечено 169 человек, 30 единиц техники и 2 кинологических расчета.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что комиссия уже приняла решение выделить 100 миллионов на восстановление разрушенных помещений.
Всем жителям, которые потеряли жилье предложили временно проживать в гостинице или в модульном городке в Стрыйском парке, который расположен рядом.
Позже Козицкий в Telegram добавил, что обломок ракеты упал в одном из сел Львовского района вблизи здания Народного дома. Образовалась воронка. Предварительно – без пострадавших.
В результате падения обломков ракеты есть также разрушения в частном хозяйстве в одном из сел Золочевского района. По предварительной информации, пострадавших нет.
Предыстория:
- Ночью 6 июля оккупанты ударили ракетами по Львову: поврежден объект критической инфраструктуры, также ракета попала в многоэтажку.
- В результате российского ракетного обстрела Львова по состоянию на 7 часов утра 6 июля было известно о 4 погибших и 9 раненых.
- Воздушные силы сообщили, что сбили 7 из 10 крылатых ракет "Калибр", которые выпустили россияне по Украине.