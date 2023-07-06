Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

4 погибших, 40 раненых, уничтожены 50 авто и повреждены 30 домов − последствия удара по Львову

Ирина БалачукЧетверг, 6 июля 2023, 14:56
4 погибших, 40 раненых, уничтожены 50 авто и повреждены 30 домов − последствия удара по Львову
Фото ГСЧС

По меньшей мере 4 человека погибли, 40 получили ранения, повреждены около 30 домов и уничтожены около полсотни машин в результате ночного удара россиян по Львову. Разбор завалов продолжается, под ними еще могут быть люди.

Источник: глава ГСЧС Сергей Крук в Facebook, глава Львовской ОГА Максим Козицкий в эфире национального марафона, ГСЧС в Facebook, мэр Львова Андрей Садовый в Telegram

Прямая речь Козицкого: "На данный момент разбираем завалы. Привлечены все силы. Надеемся найти живых людей. Прямое попадание в дом, где жили люди. 4 погибших, 34 пострадавших (позже в ГСЧС сообщили о 37 пострадавших − ред.), 13 госпитализированы в состоянии средней тяжести. Ищем еще людей, потому что думаем, что под завалами могут быть люди, ведь еще одна семья не выходит на связь". 

Реклама:

Обновлено: В 14:46 в МВД сообщили, что количество пострадавших на месте вражеского удара увеличилось до 40 человек.

 
Фото ГСЧС

Детали: По словам главы ОГА, повреждены 30 домов, около 50 авто, выбиты десятки окон, 11 общежитий двух учебных заведений, где находились внутренне перемещенные лица, детский дом №1 и санаторная школа. 

 
Фото ГСЧС

Козицкий уточнил, что основной удар оккупанты нанесли по жилой многоэтажке − этот дом фактически разрушен и возле него еще критически пострадали 6 домов. 

ВИДЕО ДНЯ
 
фото из Telegram Игоря Клименко

Глава ГСЧС Сергей Крук уточнил, что разрушены 3-й и 4-й этажи в пределах двух подъездов четырехэтажного жилого дома. По состоянию на сейчас удалось спасти 7 человек и эвакуировать 64 человека.

Глава ОГА прогнозирует, что завалы смогут разобрать до конца дня.

В ГСЧС уточнили, что по состоянию на 8 утра проводятся аварийно-спасательные и поисковые работы в 1, 3 и 4 подъездах разрушенного дома. 

 
Фото Из telegram Андрея Садового

К ликвидации последствий происшествия от ГСЧС привлечено 169 человек, 30 единиц техники и 2 кинологических расчета.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что комиссия уже приняла решение выделить 100 миллионов на восстановление разрушенных помещений. 

 
Фото Из telegram Андрея Садового

Всем жителям, которые потеряли жилье предложили временно проживать в гостинице или в модульном городке в Стрыйском парке, который расположен рядом.

Позже Козицкий в Telegram добавил, что обломок ракеты упал в одном из сел Львовского района вблизи здания Народного дома. Образовалась воронка. Предварительно – без пострадавших.

В результате падения обломков ракеты есть также разрушения в частном хозяйстве в одном из сел Золочевского района. По предварительной информации, пострадавших нет.

Предыстория:

Темы: Львовракетный ударжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Львов
Слишком много уверенной красоты: во Львове спорят об обнаженной женской скульптуре в Стрыйском парке
Во Львове дети, родители которых погибли на войне, ежегодно будут получать 50 тысяч грн
Во Львове обследуют все балконы домов
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: