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Риск катастрофы на ЗАЭС потихоньку уменьшается – Буданов

Алена МазуренкоЧетверг, 6 июля 2023, 11:04
Риск катастрофы на ЗАЭС потихоньку уменьшается – Буданов
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО С САЙТА ГУР МОУ

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что риск российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС "потихоньку уменьшается".

Источник: Буданов в интервью The Times

Прямая речь: "Мы делаем определенные действия в этой сфере, как публичные, так и непубличные и я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку уменьшается".

Детали: Ранее Буданов предупредил о возможности саботажа со стороны России на оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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По причинам, которые он отказался раскрыть, он сказал, что эта угроза сейчас уменьшается - даже несмотря на то, что в президент Владимир Зеленский предупредил, что оккупационные войска закладывают там взрывчатку.

Ранее в Кремле заявляли, что Буданов погиб или был ранен, однако в СМИ отмечают, что "для человека, который, как утверждают его враги, лежит в коме в берлинской больнице, украинский шпион выглядел на удивление здоровым".

Кремль был настолько уверен, что Буданов погиб в результате ракетного удара с беспилотника по его штаб-квартире на Рыбальском острове в конце мая, что президент РФ Владимир Путин хвастался "точностью" атаки.

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Однако 37-летний Буданов сказал в интервью, что он испытывает профессиональное удовлетворение от неоднократных попыток России убить его: "Для меня это как комплимент. Это дает мне обратную связь, что я на правильном пути в своей работе. Это как медаль".

Внимание Буданова привлек анализ ГУР секретного внутреннего исследования, проведенного Министерством внутренних дел России по уровню общественной поддержки во время мятежа "Вагнера" в РФ.

Буданов убежден, что Россия созрела к гражданской войне.

Что предшествовало: 20 июня Буданов заявил, что угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции существует, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.

22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.

25 июня начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что план подрыва оккупантами Запорожской АЭС полностью разработан и утвержден, и угроза никогда не была такой большой, как сейчас.

Темы: БудановЗАЭСоккупация
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